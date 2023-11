Breaking news: l'INCREDIBILE monitor gaming LG è finalmente sceso di PREZZO grazie al BLACK FRIDAY!

LG 27GR95QE UltraGear è uno straordinario monitor della casa sudcoreana, ideato per non lasciare nulla al caso e non far perdere alcuna emozione ai gamer. Schermo da 27″ QHD OLED HDR True Black, risoluzione 2560×1440, 0.03ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 240Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.3), Display Port 1.4, Flicker Safe. Esclusivo pannello Game Optimizer. Grazie al Black friday lo paghi solo 799,99 euro, grazie al 20% di sconto! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

LG 27GR95QE UltraGear monitor gaming: le caratteristiche tecniche

LG 27GR95QE è un UltraGear Gaming OLED Monitor da 27″ e 16:9, Quad HD 2560×1440, Flicker Safe, Anti Glare. Tempo di risposta 0.03ms (GtG), NVIDIA G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 240Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair. I pixel autoilluminanti offrono una qualità delle immagini davvero spettacolare e numerose possibilità creative, mentre le tecnologie più avanzate contribuiscono a raggiungere uno stupore senza precedenti.

Nell’incipit anticipavamo il Game Optimizer: si tratta di un pannello di controllo da cui puoi gestire tutte le impostazioni dedicate al gaming. Scegli fra le impostazioni di gioco ottimizzate per vari generi – FPS, RPG e RTS -, attiva le tecnologie VRR, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync e controlla i livelli di nero e di bianco per avvantaggiarti nelle sessioni multiplayer. Da annoverare anche la Game Dashboard: un menu semplificato che permette di controllare e modificare rapidamente alcune impostazioni del Game Optimizer al volo, durante la partita. Se vuoi, puoi perfino cambiare lo stile della dashboard in modo che si adatti meglio al tipo di giocatore che sei.

Infine, da ricordare le tante Connessioni: 2x HMDI 2.1 VRR (HDCP 2.2), 1x Display Port 1.4, Uscita Audio (Jack), Attacco VESA 100×100, Stand Pivot, Queste le dimensioni totali Stand incluso: 604.4×574.4×258 mm(Up).

