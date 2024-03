LG 32UR550 Monitor, il gaming perfetto in super sconto, risparmio al top!

LG 32UR550 è un monitor pensato per i giocatori più appassionati ed esigenti, dotato di caratteristiche tecnologiche capaci di esaltare al meglio i giochi più recenti e visivamente più esuberanti. Conosciamo tutti LG, il suo pedigree Premium, e questo monitor non fa che confermare la bontà dell’azienda coreana, da sempre impegnata per offrire il meglio e soluzioni all’avanguardia per i gamer e i Pro. Ha tutto quello che serve per giocare al meglio, anche due casse stereo! Lo sconto Amazon oggi è quindi molto interessante, un bel MENO 12% che ci permette di risparmiare 50 euro!

Solo per veri gamer

La prima cosa che si nota guardando il monitor LG 32UR550 sono le sue generose dimensioni, 32 pollici, e un design non banale e a tutto schermo. Il Il telaio sottile e i bordi ridotti massimizzano lo spazio visivo, a tutto schermo per l’appunto, mentre la base curva è tanto stabile quanto visivamente accattivante.

Bello è bello, ma “sotto il cofano” come è questo monitor. Troviamo soluzioni tecnologiche che restituiscono prestazioni per veri gamer.

Il monitor LG 32UR550 vanta una risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel), che offre un’immagine nitida e dettagliata, inutile dire che il display supporta l’HDR per una gamma dinamica più ampia, che garantisce colori più vividi e un contrasto migliore. Troviamo anche il supporta all’AMD Free Sync, per eliminare il fastidioso problema dello screen tearing.

Il monitor LG 32UR550 offre una riproduzione dei colori accurata e fedele alla realtà grazie alla tecnologia IPS che assicura un’ampia angolazione di visione senza distorsioni dei colori. Il tempo di risposta di 4 ms è poi perfetto per i videogiochi più concitati dove il millisecondo fa la differenza tra vittoria e sconfitta.

Lato connettività LG 32UR550 ha molte frecce al suo arco. Ha due porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4 e anche una porta USB-C per collegare dispositivi esterni come computer portatili, notebook e smartphone. Inoltre, il monitor è dotato di un hub USB integrato, che consente di collegare facilmente periferiche come tastiere, mouse e unità flash.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Super offerta Amazon![/parse_button