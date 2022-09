LG Electronics aggiunge nuovi servizi di cloud-gaming sui suoi TV

LG Electronics (LG) sta ampliando l’esperienza di gioco sui suoi TV più recenti, aggiungendo nuovi servizi di cloud-gaming per offrire agli utenti una maggiore scelta e un aggiornamento dell’interfaccia utente che rende più facile “entrare in gioco”. Questi ultimi aggiornamenti sono rappresentativi del continuo impegno di LG nel proporre sui suoi televisori contenuti e funzionalità dedicate ai videogiocatori. A proposito di TV LG, lo sapete che su Amazon c’è l’ottimo televisore OLED55C24 da 55′‘ scontato di ben 820,00€ (39%)?

LG Electronics più attenta a videogamer

Senza bisogno di installare PC, console né tantomeno scaricare e aggiornare giochi, le piattaforme di cloud-gaming rendono i videogame più accessibili che mai. Blacknut e Utomik Cloud, in arrivo sui TV LG rispettivamente a Settembre e Novembre, offrono un’ampia gamma di titoli che spaziano dai giochi Tripla-A ai migliori indie, passando per le avventure narrative, i giochi sportivi, gli strategici e altro ancora. Sottoscrivendo un abbonamento mensile, le due app offrono agli utenti la possibilità di selezionare e giocare istantaneamente a qualsiasi gioco dai loro ampi cataloghi, entrambi arricchiti mensilmente con nuovi titoli.

Blacknut offre agli abbonati oltre 500 giochi, con la massima varietà di contenuti premium per tutti i membri della famiglia, che possono creare fino a cinque profili sullo stesso account.

Il catalogo di Blacknut offre la più vasta collezione di giochi di corse e giochi sportivi nell’ambito del cloud gaming, ma anche successi acclamati dalla critica come Metro Exodus, Overcooked e una ricca collezione di giochi Disney. Utomik Cloud vanta invece una selezione curata e in crescita di oltre 100 giochi dalla sua libreria di oltre 1300 giochi per PC che coprono diversi generi, fra cui spiccano indie come Coffee Talk, My Time at Portia e Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Le nuove app di cloud gaming arriveranno a partire da questo mese sull’App Store dei TV LG con webOS 6.0 e webOS 2022. Grazie a un aggiornamento dell’interfaccia, questi TV offrono ora anche la pratica funzione Gaming Shelf 2, una sorta di scaffale virtuale da cui accedere ai servizi di cloud gaming direttamente dalla schermata principale del TV. Alcuni titoli NVIDIA GeForce NOW sono già accessibili dal Gaming Shelf, mentre i giochi di Google Stadia e degli altri servizi in cloud verranno aggiunti con i prossimi aggiornamenti.

