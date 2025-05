LG Gram AI 16Z90TL: il laptop per chi è sempre in movimento, super sconto su Amazon

Il notebook LG gram AI 16Z90TL rappresenta un’opzione ideale per chi cerca una combinazione di portabilità, potenza e innovazione tecnologica. Disponibile a un prezzo di lancio di 1299 euro, si distingue per un design ultraleggero, con un peso di soli 1,24 kg, e un’autonomia che promette di coprire un’intera giornata lavorativa grazie alla batteria da 77Wh.

Notebook LG gram AI 16Z90TL: tecnologia avanzata in formato ultraleggero

Questo modello si basa su un processore Intel Core Ultra 256V, supportato da una NPU dedicata per l’intelligenza artificiale, capace di raggiungere una velocità di clock fino a 4,8 GHz. La configurazione hardware comprende inoltre 16 GB di RAM LPDDR5X e un SSD da 1 TB, garantendo performance eccellenti sia per la produttività che per l’intrattenimento. La grafica integrata Intel Arc è ottimizzata per gestire con fluidità contenuti multimediali e applicazioni grafiche quotidiane.

Uno dei punti di forza di questo notebook è il sistema Copilot+ PC, che sfrutta l’intelligenza artificiale su due livelli. La funzionalità AI On-Device consente di utilizzare strumenti avanzati anche senza connessione a internet, mentre l’AI Cloud basata su GPT-4 offre risposte approfondite e personalizzate, attingendo a informazioni disponibili online. Questo lo rende particolarmente interessante per professionisti e creativi alla ricerca di un dispositivo versatile.

Il display da 16 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600) è un altro elemento che cattura l’attenzione. Grazie alla copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, le immagini risultano vivide e realistiche, ideali per chi lavora con contenuti visivi. La resistenza del dispositivo è garantita dallo chassis in lega di magnesio, certificato secondo lo standard militare MIL-STD-810H, che assicura durabilità senza compromettere la leggerezza.

Per quanto riguarda la connettività e il sistema operativo, il notebook include Windows 11 Home preinstallato e una tastiera con layout italiano, pensata per un utilizzo pratico e confortevole. Non mancano le porte essenziali per un utilizzo versatile, tra cui USB-C e HDMI, che completano un pacchetto tecnologico di alto livello.

LG gram AI 16Z90TL rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera un dispositivo capace di unire potenza computazionale, intelligenza artificiale e un design portatile. Su Amazon si trova a soli 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

