LG Monitor 27": ACQUISTALO subito con l'OFFERTA a tempo di oggi!

Se hai bisogno di portare a un livello superiore le tue lunghe sessioni di gaming o hai deciso finalmente di acquistare un monitor di qualità per il tuo computer fisso, hai necessariamente bisogno di optare per una scelta di questo tipo. Stiamo parlando del monitor LG da 27″ in sconto oggi su Amazon con una clamorosa offerta a tempo. Ancora per pochissime ore, è disponibile col -7% a soli 139,99€. Acquistalo prima che le scorte finiscano, sta andando letteralmente a ruba!

Monitor LG 27″: oggi su Amazon lo sconto è davvero imperdibile

Oggi su Amazon avrai la possibilità di acquistare questo fantastico monitor da 27″ di LG, il quale dispone di schermo IPS 1920×1080 Full HD, speaker integrato da 10W 2.0 e AMD FreeSync con refresh rate da 75 Hz. Grazie a quest’ultima caratteristica, avrai la possibilità di poter apprezzare una fluidità di movimento decisamente più elevata, specialmente nelle azioni più movimentante, e il tutto grazie all’eliminazione dell’effetto tearing e degli scatti dell’immagine, che spesso arrecano fastidio durante le nostre sessioni di gaming.

Con il tempo di Risposta da 1ms MBR, l’azione di gioco sarà ancora più fluida, poiché la sfocatura si andrà a ridurre grazie alla retroilluminazione che viene disattivata quando i cristalli liquidi sono in movimento. In questo mood, non ci sarà un effetto di raddoppiamento o creazione di fotogrammi. Grazie all’OnScreen Control, puoi usufruire di una interfaccia molto intuitiva e semplice, potendo personalizzare le opzioni del display con dei semplicissimi click.

Acquista subito questo fantastico monitor su Amazon: ancora per poche ore lo trovi col 7% di sconto grazie a un’offerta a tempo, col prezzo finale fissato sui 139,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.