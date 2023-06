LG NanoCell 55'', smart TV da sogno a un prezzo da outlet su Amazon

La LG NanoCell 55NANO766QA è una Smart TV di alta qualità appartenente alla serie NANO76 del 2022. Con un ampio schermo da 55 pollici e una risoluzione 4K, offre immagini nitide e dettagliate con colori vivaci e contrasti intensi. Dotata del potente processore α5 Gen 5, questa TV offre una riproduzione delle immagini ottimizzata e una qualità visiva eccezionale. Su Amazon oggi ti viene a costare davvero pochissimo, circa 429€ e con le spese di spedizione gratuite via Prime.

LG NanoCell

Il Filmmaker Mode garantisce una visione dei film come previsto dagli autori, mantenendo l’aspetto originale del contenuto. Inoltre, il Game Optimizer offre una migliore esperienza di gioco, riducendo la latenza e migliorando la risposta del gameplay. La LG NanoCell è una Smart TV con connettività Wi-Fi integrata, che consente di accedere a una vasta gamma di contenuti online, app di streaming e servizi di intrattenimento.

Con l’AI ThinQ, puoi controllare la tua TV tramite comandi vocali, e grazie all’integrazione di Google Assistant e Alexa, puoi controllare anche altri dispositivi smart nella tua casa. Il telecomando con puntatore rende la navigazione e la selezione dei contenuti ancora più semplice e intuitiva. Basta puntare e cliccare per selezionare ciò che desideri guardare o esplorare.

In termini di efficienza energetica, la LG NanoCell 55NANO766QA è classificata come Classe G. Tuttavia, con le sue caratteristiche avanzate e la qualità delle immagini offerte, offre un’esperienza di intrattenimento di alto livello.

In conclusione, la LG NanoCell 55′‘ è una Smart TV di fascia alta che offre una qualità visiva eccezionale, una vasta gamma di funzionalità smart e un’esperienza di gioco ottimizzata. Con il suo schermo 4K e la connettività Wi-Fi, ti permette di goderti i tuoi contenuti preferiti in modo coinvolgente e conveniente. Su Amazon oggi ti viene a costare davvero pochissimo, circa 429€ e con le spese di spedizione gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.