LG NanoCell da 43'' 4K, la smart Tv che stanno comprando tutti: scorte Amazon quasi esaurite

La LG NanoCell 43NANO766QA è una Smart TV 4K di alta qualità della serie NANO76 del 2022. Con un display da 43 pollici, ti offre una straordinaria esperienza visiva con una risoluzione 4K nitida e dettagliata. La TV è dotata del potente processore α5 Gen 5 di LG, che ottimizza la qualità delle immagini e fornisce colori vividi e realistici.

Grazie alla tecnologia NanoCell, le immagini sono ancora più realistiche e coinvolgenti. Con il suo processore potente, le funzionalità intelligenti, la connettività Wi-Fi e l’integrazione di Google Assistant e Alexa, ti permette di goderti una vasta gamma di contenuti in modo facile e conveniente.

LG NanoCell 43NANO766QA, che bomba

La modalità Filmmaker e l’ottimizzatore di gioco sono due caratteristiche interessanti di questa TV. La modalità Filmmaker riproduce i film nella loro forma originale, offrendo un’esperienza cinematografica autentica. L’ottimizzatore di gioco, invece, ottimizza automaticamente le impostazioni per offrirti la migliore esperienza di gioco possibile, con tempi di risposta rapidi e immagini fluide.

La TV supporta la connettività Wi-Fi, consentendoti di accedere a una vasta gamma di contenuti online tramite le app integrate come Netflix, YouTube e molto altro ancora. Inoltre, è dotata di AI ThinQ, che ti permette di controllare la TV utilizzando comandi vocali e di accedere ad altre funzionalità intelligenti. Con l’integrazione di Google Assistant e Alexa, puoi controllare la tua TV con facilità utilizzando il tuo assistente vocale preferito. Basta chiedere di cambiare canale, regolare il volume o cercare contenuti e sarai accontentato.

Il telecomando puntatore rende la navigazione sulla TV ancora più intuitiva. Puoi controllare il cursore sullo schermo semplicemente muovendo il telecomando, rendendo la ricerca e la selezione dei contenuti ancora più comodi e immediati. Infine, va notato che questa TV appartiene alla classe di efficienza energetica G.

Ciò significa che è progettata per consumare meno energia rispetto ad alcuni modelli precedenti, aiutando a ridurre l’impatto ambientale e i costi energetici. Insomma, un gioiello che oggi, venduta al minimo storico su Amazon, ovverosia a 329€ non puoi non acquistare. Fidati, se non lo fai poi rischi di pentirtene perché difficilmente modelli così potenti vengono scontati così tanto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.