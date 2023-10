LG OLED evo 55": la smart tv che sognavi finalmente in OFFERTA!

LG OLED evo 55” è una meravigliosa Smart TV, che renderà la visione di film, serie tv, concerti o il gaming qualcosa di unico e indimenticabile. Perché? La visione è fluida e realistica grazie al 4K. Un telefono altamente prestante, dall’alto del suo Processore α9 Gen6. Otterrai immagini più vivide del 20% rispetto ai tradizionali televisori con schermo OLED grazie alla tecnologia Brightness Booster. Gli occhi ti ringrazieranno, grazie a funzioni esclusive del marchio LG come l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro o la Dolby Vision. Offre fino a 4 porte per collegare cavi HDMI 2.1 @48Gbps. E ancora VRR, comando vocale Alexa, sistema operativo basato sull’assistenza digitale ThinQ AI webOS 23. Lo schermo è molto esteso, ben 55 pollici, arricchiti dal fatto che le cornici siano ridotte al minimo. Quindi avrai una visione totale. Oggi avrai tutto questo a soli 1.282 euro, grazie a uno strepitoso sconto del 20%!

Smart tv LG OLED evo 55”: caratteristiche tecniche

Questa smart TV OLED da 55 pollici è fornita di pixel auto-illuminanti. Beneficerai così di immagini più colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello. Prima abbiamo accennato alla tecnologia BRIGHTNESS BOOSTER: otterrai immagini fino al 20% più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale grazie agli algoritmi di controllo della luce. Molto potente il processore α9 GEN6 CON AI: l’innovativo processore sviluppato da LG che ti fa vivere le scene come fossi lì, grazie alla mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma.

Ottime poi le funzioni DOLBY VISION IQ e DOLBY ATMOS, per immagini intense e dettagliate e un audio più coinvolgente. una combo ideale per quando si guardano film di avventura, thriller o horror e restarne coinvolti. Ma è ideale anche per i gamer, che lo troveranno fluido e reattivo, con input lag ridotto e 4 porte HDMI per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision. Il sistema operativo Webos è basato sull’intelligenza artificiale ThinQ AI e potrai dire addio al telecomando grazie all’assistente vocale Alexa!

Oggi avrai la Smart tv LG OLED evo 55” a soli 1.282 euro, grazie a uno strepitoso sconto del 20%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.