LG OLED evo AI G5: vivi il cinema con questa smart TV (oggi è in sconto)

Un’esperienza visiva senza precedenti è finalmente a portata di mano con il LG OLED evo AI G5 TV da 55 pollici, ora disponibile su Amazon a un prezzo competitivo di 1.869 euro. Questo modello, grazie alle sue caratteristiche tecnologiche avanzate, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un intrattenimento domestico di qualità superiore.

La smart TV che cercavi al prezzo più basso

Il cuore di questo televisore è il processore α11 Gen2, un concentrato di intelligenza artificiale progettato per ottimizzare ogni singolo pixel. Questa tecnologia garantisce immagini straordinariamente nitide, luminose e profonde, rendendo ogni scena un’esperienza immersiva. Inoltre, la tecnologia Brightness Booster Ultimate eleva la luminosità delle immagini fino a tre volte rispetto ai tradizionali OLED di LG, offrendo una resa visiva eccellente anche in ambienti molto illuminati.

La gestione del televisore è affidata al sistema operativo webOS, arricchito da funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come AI Search e AI Chatbot, che semplificano la ricerca di contenuti e l’interazione con il dispositivo. La funzione webOS Re:New assicura aggiornamenti regolari per cinque anni, mantenendo il software sempre al passo con le ultime novità.

Il pannello OLED 4K si distingue per la capacità di riprodurre neri assoluti e colori con una fedeltà cromatica del 100%, una caratteristica che fa la differenza sia per gli appassionati di cinema che per gli amanti dei videogiochi. La compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos completa l’offerta, garantendo immagini dettagliate e un audio avvolgente per un’esperienza cinematografica completa.

Per quanto riguarda la personalizzazione, il riconoscimento vocale permette al televisore di adattarsi alle preferenze dell’utente, suggerendo contenuti su misura. Gli strumenti AI Picture Wizard e AI Sound Wizard consentono di creare profili personalizzati per immagini e audio, migliorando ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

Chi ama il gaming troverà in questo modello un alleato perfetto: con quattro ingressi HDMI e il supporto per il gameplay in 4K a 165fps, VRR, GSYNC e FreeSync, il televisore offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva, riducendo al minimo l’input lag. Queste caratteristiche lo rendono ideale anche per i giocatori più esigenti.

LG OLED evo AI G5 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un televisore che coniughi eleganza, tecnologia avanzata e prestazioni visive di alto livello. Disponibile su Amazon, è un’opportunità da non perdere per migliorare il proprio intrattenimento domestico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.