LG QNED 50 pollici: Smart TV premium a prezzo STRACCIATO!

Ecco una promo che non solo fa gola, ma è davvero da non perdere. Questa volta Amazon stupisce ancora e propone la TV LG QNED 50QNED816RE ad un prezzo senza senso: solo 599€ con il 43% di sconto. Qualità super ad un prezzo BASSISSIMO!

La TV LG QNED perfetta per tutti!

In un mondo pieno di proposte differenti, i brand continuano a sfornare prodotti di livello a prezzo concorrenziale. Il mercato ovviamente offre varie tipologie di prodotti: quelle appartenenti alla fascia bassa e media del mercato e, ovviamente, quelle di fascia più alta. In quest’ottica, LG con i suoi QNED attacca un mercato particolarmente florido fatto di moltissime proposte differenti. La tecnologia proposta dall’azienda tuttavia è quella che risulta più convincente di tutte rispetto ai suoi competitor pari livello.

Quando si parla di QNED si deve pensare ad una tecnologia LED Nanocell Quantum Dot. Questa è seconda solo all’OLED per porzioni di schermo illuminabili parzialmente. Ciò significa che il pannello della LG QNED 50 pollici di cui parliamo oggi, non solo restituisce immagini molto definite e ben contrastate, ma è in grado di riprodurre il nero al massimo della tecnologia LED disponibile sul mercato.

I pannelli QNED sono perfetti alleati per la visione di contenuti sportivi, videogiochi con alti refresh rate e programmi di intrattenimento. Il tutto senza rinunciare a contrasti che rendono ancora più viva l’immagine e definita oltre che ben dettagliata.

Si tratta quindi della TV perfetta per gran parte dei consumatori anche e soprattutto in considerazione del prezzo. Siccome anche l’occhio vuole la sua parte, non dimentichiamo la bellezza di questa TV LG QNED con i suoi bordi estremamente sottili e uno stand centrale che dona solidità a tutta la struttura del pannello.

Il prezzo? Ecco il punto a favore di questo modello che convincerà anche gli scettici! Grazie allo sconto Amazon che arriva al 43%, la TV LG QNED da 50 pollici è disponibile a soli 599€! Cosa aspetti?

