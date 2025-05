LG QNED 65 Serie 85: la smart TV più completa, perfetta per gli amanti del cinema

La smart TV LG QNED Serie 85 da 65″ rappresenta una soluzione interessante per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico, con un prodotto che combina qualità visiva e funzionalità avanzate. Proposta al prezzo di 749 euro, questo modello beneficia di uno sconto significativo rispetto al prezzo iniziale di 1499 euro, offrendo così un’opportunità da considerare.

Colori vividi e dettagli sorprendenti con la smart TV di LG

Al centro di questa Smart TV troviamo la fusione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, una combinazione che garantisce colori più intensi e realistici rispetto ai tradizionali pannelli LED. Il risultato è un’esperienza visiva che si distingue per profondità e brillantezza, ideale per apprezzare al meglio film, serie TV e contenuti in streaming.

Il cuore tecnologico del modello 65QNED85T6C è il processore α8 AI, progettato per ottimizzare in tempo reale sia la qualità delle immagini che quella del suono. Questa funzione, unita alla tecnologia Advanced Local Dimming, consente di migliorare il contrasto, rendendo le scene scure più dettagliate e quelle luminose più vibranti.

Con un design slim e moderno, questa TV si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico. Il sistema operativo webOS 24 include il programma Re:New, che garantisce aggiornamenti software regolari per i prossimi cinque anni, mantenendo il dispositivo sempre aggiornato con le ultime novità tecnologiche.

Gli appassionati di gaming apprezzeranno la presenza di quattro porte HDMI 2.1, che supportano il 4K a 120 fps, e le tecnologie VRR e FreeSync Premium, pensate per garantire una fluidità ottimale durante le sessioni di gioco. Inoltre, il telecomando puntatore incluso semplifica la navigazione tra le varie opzioni disponibili.

Grazie all’intelligenza artificiale ThinQ AI, il controllo del dispositivo è immediato e intuitivo, con la possibilità di utilizzare comandi vocali. Inoltre, l’accesso alle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, è semplice e diretto, offrendo una vasta gamma di contenuti a portata di mano.

La smart TV LG QNED Serie 85 da 65″ si presenta come una scelta ideale per chi cerca una televisione di fascia alta con caratteristiche tecniche all’avanguardia e un design elegante. Acquistala subito con lo sconto più importante: può essere tua a soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.