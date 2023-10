LG QNED 50'' in offerta BOMBA da non perdere!

In un mondo in cui la tecnologia è sempre più al centro della nostra quotidianità, avere un televisore con ottima tecnologia è diventato quasi un imperativo. Ecco che Amazon ci viene incontro offrendo uno sconto incredibile del 43% sulla LG QNED 50’’. Si tratta di uno dei modelli top della sua gamma. Il prezzo? Davvero basso: soli 599,00€! Sembra quasi troppo bello per essere vero.

Non le manca nulla: ecco la TV LG QNED da 50 pollici!

Immagina di sederti sul tuo divano dopo una lunga giornata, pronto a immergerti in un’esperienza visiva senza precedenti. La LG QNED 50” non è solo un televisore, ma un vero e proprio hub di intrattenimento. Grazie alla sua straordinaria tecnologia LED con Quantum Dot e NanoCell, i colori prendono vita davanti ai tuoi occhi, superando di gran lunga le prestazioni dei tradizionali TV LED.

Non è solo una questione di immagini: con il suo processore α7 Gen6 dotato di Intelligenza Artificiale, questo televisore ottimizza automaticamente sia l’audio che le immagini in base a ciò che stai guardando, offrendoti un’esperienza di visione su misura. E per gli appassionati di gaming? Grazie alla risoluzione 4K al supporto ai 120FPS oltre che la compatibilità con VRR e AMD FreeSync Premium, a questo pannello non manca proprio nulla.

Ovviamente, anche la connettività è al top. Che tu sia un fan di Netflix, Disney+ o Amazon Prime, con webOS 23 avrai tutto a portata di mano. Con l’assistente vocale ThinQ AI, potrai anche cercare contenuti o controllare dispositivi semplicemente parlando. Inoltre, è garantita la possibilità di controllare la propria smart home basata su HomeKit di Apple dal pannello di gestione presente sulla TV. Parlando sempre di Apple, è garantita la compatibilità con AirPlay 2.

Se stai cercando di portare il tuo intrattenimento domestico al livello successivo, questa è l’opportunità che stavi aspettando. La Smart TV LG QNED 50” rappresenta quasi il top della tecnologia odierna e, grazie all’offerta di Amazon, puoi averla a casa tua con uno sconto del 43%, per soli 599,00€. Un’occasione da non perdere!

