LG QP5 Soundbar da 320W con Subwoofer Wireless: 440 euro di sconto su Amazon!

Il design è uno degli aspetti più importanti della QP5, sia in termini di forma che di funzioni. L’altoparlante principale è abbastanza compatto, misura meno di 30 cm, quindi se hai bisogno di una soundbar con monitor piuttosto che una grande TV.

Il subwoofer è ovviamente più grande, ma con una lunghezza di circa 39 cm e un’altezza di circa 29 cm e dovrebbe adattarsi facilmente sotto una scrivania di dimensioni ragionevoli, o anche su un ripiano nel salone di casa.

Per quanto riguarda il peso, l’altoparlante principale pesa poco più di 1,5 kg, mentre il subwoofer è di 7,7 kg, quindi se stai pensando di montare l’intera configurazione su un tavolo, tienilo a mente. Inoltre il subwoofer si collega alla soundbar in modalità wireless, ma entrambi richiedono alimentazione individualmente.

L’altoparlante principale ha una griglia dell’altoparlante in metallo sulla parte superiore, sotto la quale si trovano i driver stessi, mentre la struttura interna del subwoofer è in legno. Sul retro dell’altoparlante principale invece, ci sono due porte HDMI una porta USB, un ingresso audio ottico e un ingresso per l’alimentazione. Vale la pena ricordare che esiste la compatibilità ARC/eARC per la prima porta di uscita HDMI, il che rende il collegamento della soundbar a una TV un processo molto semplice. Presente anche connettività tramite Bluetooth 4.0.

Insieme alle porte, noterai anche cinque pulsanti sul retro. Questi controllano l’associazione Bluetooth, il volume su e giù, la modifica dell’ingresso e l’accensione o lo spegnimento della soundbar. Ci sono anche un paio di luci a LED sulla parte anteriore dell’altoparlante principale per indicare lo stato del Bluetooth e il livello del volume.

Tuttavia, i pulsanti non sono l’unico modo per modificare le impostazioni di base, perché il QP5 ha un telecomando in dotazione. Usandolo, puoi modificare il livello del volume, controllare le impostazioni Bluetooth, controllare la riproduzione e persino accedere ai preset audio per determinati tipi di contenuti.

Se desideri abbandonare del tutto il telecomando o accedere a ancora più funzioni, puoi scaricare l’app LG Soundbar. È disponibile sia su iOS che su Android e offre tutte le funzionalità del telecomando. Ad esempio, ti consente di sintonizzare l’equalizzatore sia per l’altoparlante principale che per il subwoofer, per modificarli in base alle tue preferenze. Ti consente anche di eseguire la diagnostica per assicurarti di avere il QP5 impostato correttamente, per la migliore esperienza possibile.

In termini di tecnologia, il QP5 è abbastanza ben equipaggiato. C’è il supporto per Dolby Atoms, DTS:X e l’algoritmo AI Sound Pro che identifica i contenuti e modifica il suono per migliorare la tua esperienza di ascolto. Inoltre, se utilizzi la soundbar QP5 con una TV LG compatibile, AI Sound Pro funziona con il processore AI Alpha 9 per offrire un’esperienza senza precedenti.

Dal punto di vista energetico, il QP5 è valutato per un totale di 320 W di potenza in uscita e lo offre tramite una configurazione a 3.1.2 canali. L’altoparlante principale emette un totale di 100 W, utilizzando 5 unità driver, mentre il subwoofer emette il resto dei 220 W.

In termini di fedeltà del suono, il QP5 è sorprende in modo positivo. La riproduzione del suono è abbastanza chiara e sia i medi che gli alti sono nel complesso ben bilanciati. Il subwoofer non distorce troppo, soprattutto quando si trattava di contenuti cinematografici.

