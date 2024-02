LG Smart TV 32": oggi su Amazon con uno SCONTO ASSURDO

Che sia una casa o un ufficio, la nostra cara e amata Smart Tv non può assolutamente mancare. E chi meglio di LG sa come si realizza una smart TV di tutto rispetto e che sia anche amica al nostro portafogli? Solo per oggi è un sconto su Amazon del 21% una LG Smart TV 32″, acquistabile a soli 198,86€.

La smart Tv di LG ha un display 2K con LED, le sue dimensioni esterne sono 73,6 x 43,7 x 8,29 cm, con uno schermo da 80 cm (che corrispondono a 32 pollici). È in linea con tutte le invenzioni del momento, infatti è provvisto di webOS22 (LG ThniQ AI) con Google Assistant e Amazon Alexa ed è inoltre compatibile con Google Home, Apple AirPlay 2 & HomeKit e Amazon Echo.

LG Smart TV 32″: una smart TV di LG a questo prezzo? Impossibile!

Ciò che rende davvero impressionante questa Smart Tv è il suo processore: Processore Gel-5 Gen5 AI con AI Brightness Control & AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix), che insieme all’intelligenza artificiale, elabora meglio immagini e suono e puoi giocali ai migliori titoli senza perdere praticamente niente. Inoltre, potrai guardare in tutta serenità le tue serie TV su Netflix, Disney+, Prime o i migliori match sportivi su DAZN con un’elevata qualità dell’immagine.

Importante sottolineare anche che questo ottimo prodotto integra già al suo interno lo standard DVB-T2 del digitale terrestre; quindi potete stare sereni da questo punto di vista. Infine, il prodotto è provvisto di tutti i tipi possibili e immaginabili di connettività: USB; LAN (Ethernet), WLAN, Bluetooth, HDMI 1.4 e un’uscita digitale ottica, per essere pronti a rimanere sempre connessi. Acquistala ora su Amazon usufruendo immediatamente della sua disponibilità limitata: lo sconto del 21% è praticamente assurdo, così come anche il suo prezzo: 196,86€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.