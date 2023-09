LG Smart TV: a settembre la paghi meno, approfitta del coupon!

Se è vero che settembre è un mese notoriamente malinconico, poiché i colori vivaci dell’estate fanno spazio ad altri più tenui, il maltempo scalza le giornate calde e soleggiate e riprende pure la scuola, lo si può rendere più allegro grazie a offerte e coupon pensati per questo mese. Come il coupon di 36.99 euro attivato su eBay che ti consente di fare tuo la smart Tv LG 43″ 43UQ70003LB, con schermo UHD, in 4K, HDR 10 PRO e tante app già preinstallate. Il tutto a soli 332.91 euro!

LG è un marchio sudcoreano che si caratterizza per lo straordinario rapporto qualità-prezzo dei prodotti che da anni immette sul mercato. Sempre pronti a dichiarare guerra ad altri marchi altrettanto noti e non temere alcun complesso di inferiorità. La smart TV LG che presentiamo in questa offerta rendere ogni tua esperienza sensoriale emozionante.

Smart Tv LG 43UQ70003LB: prezzo, offerte e caratteristiche

A fronte di un prezzo relativamente irrisorio, la smart tv LG UHD 43UQ70003LB vanta dimensioni dello schermo pari a 43 pollici, per 109,2 cm di estensioni complessivi. La Risoluzione è invece di 3840 x 2160 Pixel, in 4K Ultra HD, la tecnologia del display è LCD, schermo piatto con retroilluminazione Direct-LED, rapporto d’aspetto nativo in 16:9 ovviamente modificabile in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. Dunque, potrai guardare film di ultima uscita o le tue amate serie, nonché giocare o assistere a concerti, senza perderti alcun dettaglio dell’immagine. Come se stessi in prima persona.

Potrai collegare la smart tv alla tua rete internet domestica grazie al WiFi integrato o mediante cavo ethernet LAN. Troverai pre-installate tante app di largo utilizzo, come Amazon prime video o Netflix, così non dovrai perdere tempo a installarle quando ti arriva a casa. E’ predisposta per il fissaggio a muro, ma puoi anche tenerla su un tavolo o un porta Tv grazie alle dimensioni compatte: Larghezza (con supporto) 967 mm x Profondità (con supporto) 616 mm x Altezza (con supporto) 219 mm x Peso (con supporto) 7,2 kg. Quindi non temere che occupi troppo.

Cos’altro aggiungere? Farai un vero affare, pagandola solo 332.91 euro! Ma, come detto, ciò solo grazie a un coupon che scade questo mese. Quindi non hai molto tempo per pensarci, anche perché non ce ne sono molti in magazzino!

