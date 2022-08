LG SP2 Soundbar da 100W con 2.1 Canali e Subwoofer Integrato: sconto del 50% su Amazon

Migliora il suono dell’audio del tuo display con la soundbar stereo LG SP2 da 100 W. Fornisce fino a 100 W di potenza totale e dispone di Bluetooth integrato per l’associazione con altri dispositivi compatibili, come smartphone o tablet per lo streaming audio wireless. Può anche connettersi in modalità wireless a TV LG 2021 compatibili. Acquistala su Amazon a soli 88,99€ invece di 179,00€.

Con una larghezza di 29,9 pollici, l’SP2 è consigliato per TV da 43 pollici e oltre. Dispone di ingressi ottici e HDMI per il collegamento di sorgenti audio cablate oltre alla connettività Bluetooth e l’uscita HDMI che consente il pass-through video alla TV. Un cavo ottico e un telecomando sono inclusi per una maggiore comodità.

Ogni dettaglio dell’SP2 è stato attentamente considerato per creare un’estetica piacevole che completa sia la TV che l’arredamento della casa. Eleganti pannelli laterali color legno, controlli rialzati e tessuto di alta qualità rendono questo altoparlante sia bello che di qualità.

L’SP2 ha un woofer integrato e doppi radiatori passivi per offrire bassi ricchi e coerenti con tutto ciò che guardi e ascolti. Un abbinamento perfetto con i televisori LG 2021: puoi sfruttare tutto il potenziale della tua TV grazie alla tecnologia AI Sound Pro attraverso la soundbar.

Caratteristiche aggiuntive:

Compatibilità telecomando TV;

App iOS/Android;

Riproduzione di file musicali da smartphone;

Regolazione automatica del volume, controllo della gamma dinamica, personalizzazione dell’equalizzazione e modalità notturna tramite l’app;

Accensione automatica tramite telecomando o app;

SIMPLINK HDMI CEC;

Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistala su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.