LG, super smart TV UHD 4K NanoCell da 43" a prezzo REGALO (-36% eBay)

Inutile girarci attorno: l’offerta eBay su questa smart TV LG UHD 4K da 43″ con tecnologia NanoCell rappresenta la migliore occasione della settimana per mettere le mani su un prodotto di altissimo livello a un prezzo davvero accattivante. Ad appena 319€ con uno sconto del 36%, infatti, la smart TV del colosso sudcoreano è pronta a soddisfare tutte le tue personali esigenze dandoti anche modo di risparmiare un bel po’ di soldi.

Dotata di un design mozzafiato con cornici praticamente invisibili e materiali di fascia alta, resterai immediatamente folgorato dalla qualità visiva del suo pannello già dalla prima accensione.

Sconto pazzo per la smart TV LG UHD 4K da 43″ su eBay: non fartela scappare

Il merito è dovuto alla tecnologia NanoCell che si occupa di rendere perfetta ogni sfumatura di colore, mentre l’HDR e le ultime tecnologia Dolby si uniscono per un’esperienza visiva che ti lascerà senza parole. Inoltre, come le smart TV LG di un certo livello, anche questa in offerta su eBay è perfettamente compatibile con le maggiori piattaforme di streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, NOW TV, eccetera) per darti modo di guardare i migliori film e serie TV del momento.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello la bellissima smart TV di LG con tecnologia NanoCell fintanto che è ancora in offerta su eBay. Ricorda, infine, che se scegli di acquistarla tramite PayPal la puoi pagare in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.