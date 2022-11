LG TONE-FP5 in offerta speciale su Amazon: approfitta ora dello sconto del 62%

Con gli auricolari Tone Free, LG cerca di introdurre un prodotto primo nel suo genere nella categoria. Sono progettate per pulirsi da sole, utilizzando la tecnologia di pulizia UVnano che le disinfetta quando vengono inserite nella custodia di ricarica. Se stai cercando auricolari dal suono di qualità con caratteristiche singolari, a un prezzo inferiore rispetto ai leader di categoria come AirPods Pro e Jabra Elite Active 75t, puoi acquistarle ora su Amazon a soli 48,98€ invece di 129,00€.

LG ha preso spunto dal design degli AirPods, dalla costruzione interamente in plastica alla silhouette fino alla classificazione IPX4 (esclusiva di AirPods Pro). Gli steli del Tone Free sono più lunghi e presentano un pannello touch sottile e sottile sul davanti. AirPods Pro ha un aspetto più distintivo con prese d’aria del microfono nere, una porta audio più allungata e controlli del sensore di forza nella parte inferiore degli steli. Ancora una volta, questi sono piccoli dettagli che non noterai a meno che tu non stia tenendo in mano i due prodotti.

Avvolte in un solido involucro di plastica, sono costruite per resistere. Come gli AirPods, il materiale è vulnerabile a graffi e ammaccature. Un vantaggio è che sono resistenti al sudore e all’acqua, quindi non dovrai preoccuparti che gli interni subiscano danni associati all’umidità.

Ciò che manca al Tone Free nel design, lo compensa nella presentazione, come evidenziato dalla custodia di ricarica a forma di saponetta. Per quanto riguarda il comfort e la vestibilità, gli auricolari LG sono affidabili. I morbidi gel auricolari per uso medico creano una tenuta ermetica che impedisce ai suoni ambientali di entrare nelle orecchie.

I controlli touch sugli auricolari wireless sono perfetti. LG non è uno di questi. Registrano in modo accurato e funzionano meglio quando si utilizzano i gesti di scorrimento, che non è un metodo pubblicizzato. Si connettono tramite Bluetooth 5.2 e possiedono ben 3 microfoni, mentre l’autonomia totale è di 22 ore, inoltre supportano la ricarica rapida. Grazie al suono progettato da Meridian, le cuffie possono vantare il supporto della tecnologia Flex Action Bass e 3D Sound Stage, oltre alla cancellazione attiva del rumore. Approfitta ora dello sconto del 62% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.



