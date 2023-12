L'Hard disk Toshiba da 4TB a questo prezzo non lo trovi più: scopri l'OFFERTA!

Toshiba CANVIO BASICS 2.5 da 4TB black è un utilissimo Hard disk meccanico, in colore nero. Ideale per immagazzinare in tutta sicurezza una grande mole di dati. Oggi su Amazon lo trovi a 99,90 euro, un prezzo introvabile altrove. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Toshiba CANVIO BASICS 2.5: le caratteristiche

Ecco un riepilogo delle caratteristiche dell’Hard disk meccanico Toshiba CANVIO BASICS 2.5:

Dimensioni prodotto: ‎50 x 50 x 28 cm;

Peso: 280 grammi;

Numero modello articolo ‎HDTB540EK3CA;

Fattore di forma ‎2,5 pollici;

Tipologia di memoria computer: ‎DIMM;

Dimensioni Hard-Disk: ‎4 TB;

Hard disk meccanico;

Interfaccia Hard-Disk: ‎USB 2.0/3.0;

Piattaforma Hardware ‎PC/Mac/Linux;

Sistema operativo: ‎Windows, Mac, OS;

Numero delle celle ai metalli di litio: ‎1

