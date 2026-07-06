L'ho visto sul Volantino LIDL e sono corsa in negozio: lo smacchiatore tech che pulisce qualsiasi cosa senza rovinarla è in maxi sconto

Il prodotto in questione è lo smacchiatore ricaricabile SilverCrest, in vendita a 49 euro e segnalato come novità assoluta nel volantino Lidl di questa settimana. Si tratta di un dispositivo compatto pensato per rimuovere macchie da divani, tappezzerie, sedili auto e tessuti in generale, senza dover ricorrere a lavaggi professionali.

La scheda tecnica riportata sul volantino indica due livelli di potenza regolabili, pensati per adattare l’intensità del trattamento al tipo di macchia e alla delicatezza del tessuto: un’impostazione più leggera per interventi rapidi su superfici sensibili, una più energica per lo sporco più incrostato. A completare la dotazione c’è anche una luce LED integrata, utile per individuare meglio i punti da trattare in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio all’interno dell’abitacolo di un’auto o sotto un divano.

Lo smacchiatore tech di LIDL

Il funzionamento si basa su un doppio serbatoio separato, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca raccolta durante il trattamento: quello dedicato all’acqua pulita ha una capacità di 170 millilitri, mentre il serbatoio di recupero arriva a 250 millilitri. Questa separazione evita che lo sporco già rimosso torni a contatto con il tessuto, un dettaglio che nei modelli meno curati rappresenta spesso il limite principale.

In dotazione sono comprese due spazzole intercambiabili, una a rullo e una piatta, da alternare a seconda della superficie da trattare: la prima più indicata per lavorare in profondità su tessuti spessi come moquette o tappezzerie imbottite, la seconda per superfici più regolari o per rifinire i bordi. Il dispositivo si ricarica tramite cavo USB incluso nella confezione, una soluzione che elimina il vincolo del cavo elettrico durante l’uso e che ormai accomuna buona parte degli elettrodomestici portatili a marchio SilverCrest.

Come per altri prodotti Lidl a marchio proprio, l’articolo è coperto da tre anni di garanzia, un dato che nel volantino viene segnalato con l’apposito bollino numerato accanto al prezzo. Si tratta di una condizione che pesa parecchio nella scelta di un elettrodomestico di questo tipo, considerando che i cicli di ricarica e l’usura delle spazzole sono in genere i primi elementi a risentire di un utilizzo frequente.

Essendo indicato come novità, il prodotto dovrebbe restare disponibile più a lungo rispetto alle offerte a rotazione settimanale, ma la disponibilità nei singoli punti vendita resta comunque legata alle scorte consegnate a ciascun negozio.