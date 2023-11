Liberati del superfluo con questa tastiera GAMING a 105 tasti in OFFERTA!

Per il gaming è importante avere una tastiera meccanica con tasti ridotti al minimo indispensabile, così da avere maggiore possibilità di successo. Durgod Taurus K310 è una Tastiera meccanica da gioco a 105 tasti, con funzione Double Shot PBT, presa e cavo USB di tipo C. Particolare poi il colore grigio, quindi non il solito nero. Oggi la paghi molto meno, solo 65,99 euro grazie al coupon del 50%! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tastiera Durgod Taurus K310: le caratteristiche

La Tastiera Durgod Taurus K310 presenta le seguenti caratteristiche: 105 tasti, funzione Double Shot PBT, layout tedesco ISO QWERTZ, interruttore Cherry MX. Durgod K310 Dispone di un alloggiamento stabile con piedini regolabili in modo da poter appoggiare la tastiera ad un angolo per alleviare il carico dei polsi. Potrai così scegliere tra 3 posizioni. Supporta il software DURGOD Zeus Engine.

Disponibili due cavi diversi: da tipo C a tipo C cavo USB 3.3FT (1M) e da tipo C a tipo A cavo USB 5.9FT / (1.8M); adesivo logo e estrattore chiavi inclusi. Ecco tutte le Compatibilità: Windows 10, Win 8, Win 7, Win Vista, Windows XP e Mac OS. Sebbene potrebbe essere necessario riassegnare alcune chiavi tramite il software. Oltre al gaming, è possibile usarla anche per lavoro, quindi anche in ufficio.

