Sognavo da tempo di comprare la Dyson ma Lidl mi ha dato una soluzione migliore a meno di 30 euro

Lidl ha messo in vendita sul proprio shop online tedesco un aspirapolvere 2 in 1 Silvercrest al prezzo di 29,99 euro. Una proposta pensata per chi cerca un apparecchio leggero ed economico e guarda con interesse ai modelli Dyson, senza però voler spendere cifre da fascia premium.

Il prezzo è decisamente più basso e il design richiama quello degli aspirapolvere a scopa più moderni, ma il confronto si ferma soprattutto all’aspetto. Il modello Silvercrest ha caratteristiche più semplici e, soprattutto, funziona con il cavo. Per capire se può essere davvero conveniente, quindi, bisogna guardare oltre il prezzo.

Silvercrest 2 in 1 a 29,99 euro: quanto costa davvero

Il Silvercrest 2 in 1 viene proposto a 29,99 euro, rispetto al precedente prezzo di 32,99 euro. Lo sconto è contenuto, ma consente al prodotto di scendere sotto la soglia psicologica dei 30 euro. A questa cifra si acquista un apparecchio utilizzabile sia come aspirapolvere a scopa sia come aspiratore portatile per briciole e piccole superfici.

C’è però un dettaglio da considerare: l’offerta è disponibile online e ai 29,99 euro vanno aggiunti 5,95 euro di spedizione. Il costo complessivo arriva quindi a 35,94 euro. Non si tratta, almeno in questa offerta, di un prodotto da cercare tra gli scaffali dei supermercati Lidl.

Il paragone con Dyson nasce soprattutto dal design, con motore nella parte superiore, tubo sottile e contenitore della polvere a vista. Le differenze di prezzo, però, sono notevoli. Secondo i valori riportati dal portale tedesco Netzwelt, un Dyson V8 ricondizionato può partire da circa 179 euro. I due prodotti non appartengono alla stessa fascia e non sono direttamente equivalenti, ma il confronto aiuta a capire quanto sia aggressivo il prezzo scelto da Lidl.

Motore da 600 watt, filtro EPA e serbatoio da 450 ml

Il Silvercrest utilizza un motore con un assorbimento dichiarato di 600 watt. È importante però non confondere questo valore con la potenza di aspirazione: indica il consumo del motore, mentre Lidl non comunica un dato specifico sulla forza aspirante. Questo rende più difficile un confronto diretto con modelli cordless di fascia superiore.

La dotazione comprende un contenitore per la polvere da 450 millilitri, che evita l’uso di sacchetti e può essere sufficiente per le normali pulizie quotidiane. Per dare un riferimento, il Dyson V8 utilizza un serbatoio di circa 540 millilitri, quindi leggermente più capiente.

È presente anche un filtro EPA per trattenere parte delle particelle fini raccolte durante l’aspirazione. Il peso dichiarato, con tubo telescopico e spazzola montati, è di circa 1,79 chilogrammi: un valore contenuto che dovrebbe renderlo facile da spostare e utilizzare anche per pulizie rapide.

Il vero compromesso è il cavo da sei metri

La differenza più importante rispetto ai modelli cordless è semplice: il Silvercrest Lidl funziona con un cavo da sei metri. Non ci sono quindi batterie da ricaricare né problemi di autonomia, ma durante l’uso bisogna necessariamente avere una presa a disposizione.

È proprio su questo punto che il confronto con Dyson perde significato. Uno dei vantaggi principali degli aspirapolvere senza filo è la possibilità di prenderli, usarli immediatamente e spostarsi tra le stanze senza cambiare presa. Con il Silvercrest, invece, il cavo va gestito durante la pulizia e può essere necessario scollegarlo passando da una zona all’altra della casa.

D’altra parte, l’alimentazione via cavo elimina uno dei limiti tipici dei cordless: l’autonomia della batteria. L’aspirapolvere può funzionare finché resta collegato alla corrente e non richiede tempi di ricarica. Per chi lo usa soprattutto per interventi brevi o sporadici, questo compromesso potrebbe risultare accettabile.

Per chi può essere una buona alternativa economica

Il Silvercrest 2 in 1 può avere senso soprattutto in case di piccole dimensioni o come secondo aspirapolvere da tenere a portata di mano. Può essere utile per raccogliere rapidamente briciole, pulire la cucina, passare il divano o sistemare una stanza senza utilizzare apparecchi più ingombranti.

L’asta telescopica in alluminio, regolabile da 44 a 69 centimetri, permette di utilizzarlo come normale aspirapolvere a scopa. Rimuovendola, il corpo principale può essere impiegato come aspiratore portatile per superfici più piccole.

Potrebbe essere meno adatto, invece, a chi deve pulire spesso case molto grandi, tappeti spessi o superfici particolarmente impegnative. Il serbatoio da 450 ml, il cavo da gestire e l’assenza di indicazioni precise sulla potenza di aspirazione suggeriscono di considerarlo soprattutto come una soluzione economica per le esigenze quotidiane.

Chi guarda ai modelli Dyson ma non vuole affrontare una spesa elevata trova quindi in Lidl una proposta completamente diversa: non un’alternativa equivalente sul piano tecnico, ma un aspirapolvere semplice, leggero e molto più economico. A 35,94 euro comprese le spese di spedizione, il suo punto di forza resta soprattutto il rapporto tra prezzo e funzionalità essenziali.