Lidl attiva la nuova promozione Parkside, si parte da pochi euro: impossibile non svuotare il negozio

Un utensile pensato per i piccoli lavori di casa, dal mobile da fissare alla mensola da montare, fino ai fori in garage o in cantina. Nel volantino spagnolo della catena il prezzo indicato è di 32,99 euro, con disponibilità legata alle scorte dei negozi. L’offerta rientra nella solita rotazione Lidl tra prodotti per la casa, utensili e accessori da bricolage. Il prezzo attira, ma prima di metterlo nel carrello c’è un dettaglio da guardare con attenzione.

Il trapano avvitatore Parkside PSBSA 20-Li E4 sarà in vendita da venerdì 16 ottobre nei negozi Lidl, secondo il materiale promozionale pubblicato online. Il prezzo segnalato è di 32,99 euro, anche se nel testo commerciale compare anche la cifra di 34,99 euro. Una differenza che può dipendere dal mercato, da una promozione locale o da un aggiornamento del listino. Meglio quindi controllare sempre il cartellino in negozio.

Come spesso succede con le offerte Parkside, le scorte non sono infinite. Gli utensili da bricolage arrivano di solito in quantità limitate e restano sugli scaffali fino a esaurimento, senza la certezza di un nuovo arrivo a breve. Chi segue queste promozioni lo sa bene: quando un attrezzo sotto i 40 euro compare nel volantino, conviene muoversi in fretta.

Percussione, materiali e luce LED: cosa offre il trapano Parkside

Il modello in arrivo è un trapano avvitatore a percussione da 20 V, compatibile con la piattaforma Parkside X 20 V Team, la linea di batterie condivise tra diversi utensili del marchio. La funzione a percussione lo rende più versatile di un semplice avvitatore: non serve solo per avvitare e svitare, ma anche per forare materiali più duri del legno.

Trapano avvitatore a batteria in esposizione tra accessori fai da te, in linea con l’offerta Lidl dedicata al bricolage domestico.

Secondo la scheda indicata da Lidl, il trapano lavora su legno fino a 30 mm, acciaio fino a 13 mm e calcestruzzo fino a 15 mm. Numeri adatti a un uso domestico: montaggi, fissaggi, piccoli lavori in casa o in garage. Non è un attrezzo da cantiere, ma per gli interventi di tutti i giorni può bastare. L’assenza del cavo, poi, aiuta a muoversi meglio attorno al banco da lavoro o su una scala.

Tra i dettagli utili ci sono il blocco del mandrino Spindle Lock, pensato per cambiare punte e inserti con meno passaggi, e la luce LED integrata, comoda quando si lavora in punti poco illuminati. Il manico antiscivolo e l’impugnatura supplementare aiutano invece a tenere meglio l’attrezzo con entrambe le mani. Un particolare che pesa, soprattutto quando si fora una parete o si lavora in posizioni scomode.

Batteria e caricatore non inclusi: il dettaglio da non trascurare

Il punto da valutare prima dell’acquisto è semplice: il trapano Parkside viene venduto senza batteria e senza caricatore. Per chi ha già in casa utensili della serie X 20 V Team, non è un problema. Si prende una batteria già compatibile, la si inserisce nel trapano e si può iniziare a lavorare.

La situazione cambia per chi parte da zero. In quel caso al prezzo del trapano bisogna aggiungere quello di una batteria da 20 V e del relativo caricatore, da comprare separatamente quando disponibili. Solo così il confronto con altri modelli diventa davvero corretto, perché il prezzo sul volantino non racconta tutta la spesa.

È la logica delle piattaforme a batteria: il singolo utensile costa meno, ma il vantaggio si vede soprattutto se si resta nella stessa linea. Chi possiede già un avvitatore, un seghetto o una smerigliatrice Parkside 20 V può usare lo stesso accumulatore. Chi invece cerca il primo trapano per casa deve fare due conti, senza fermarsi solo alla cifra in evidenza.

Parkside o Amazon: a chi conviene davvero

Il Parkside da 20 V conviene soprattutto a chi fa lavori saltuari, ma vuole qualcosa in più di un semplice avvitatore. La percussione, la compatibilità con la serie X 20 V Team e il prezzo d’ingresso basso lo rendono interessante per chi ha già batterie Lidl in garage o vuole costruire nel tempo un piccolo set di attrezzi compatibili.

Online, però, le alternative non mancano. Nell’articolo originale viene citato, per esempio, il Cecotec CecoRaptor Perfect Drill 4020 Advance, venduto su Amazon a 67,90 euro e fornito con batteria, caricatore, punte e inserti. Ci sono poi modelli di marchi come Black+Decker, Einhell e Bosch, spesso più costosi ma in molti casi già completi di accessori o batterie, a seconda della confezione.

La scelta dipende dall’uso. Chi ha già batterie Parkside può trovare nel nuovo trapano Lidl una soluzione pratica e poco costosa. Chi invece vuole aprire la scatola e mettersi subito al lavoro, senza altri acquisti, potrebbe preferire un kit completo su Amazon o in ferramenta. Il prezzo basso fa gola, certo. Ma nel fai da te conta anche quello che non si vede subito: una batteria carica, le punte giuste e un caricatore a portata di mano.