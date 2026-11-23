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Se stai aspettando il momento giusto per comprare un utensile elettrico o un piccolo elettrodomestico senza spendere una fortuna, quella finestra si apre questa settimana. La Lidl Black Week parte ufficialmente giovedì 26 novembre 2026 e va avanti fino a domenica 29 novembre, portando in sconto due dei marchi propri più apprezzati della catena: Parkside per gli attrezzi e Silvercrest per l’elettronica da cucina e da casa. Quattro giorni, prezzi ridotti, e una selezione che vale la pena conoscere prima di arrivare in negozio.

Quando inizia e quanto dura la Lidl Black Week

La promozione copre un weekend lungo: da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2026. Non si tratta di un singolo giorno di offerte lampo, ma di un blocco di quattro giorni pensato per dare al cliente il tempo di valutare gli acquisti con calma. Lidl ha scelto di anticipare il Black Friday tradizionale con un evento dedicato ai propri marchi esclusivi, puntando su prodotti che già normalmente hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e che durante la Black Week scendono ulteriormente.

Vale la pena tenersi aggiornati sulla pagina ufficiale Lidl dedicata alla Black Week, dove vengono pubblicati i prodotti disponibili settimana per settimana.

Parkside: attrezzi ricaricabili a prezzo ridotto

Il marchio Parkside è la risposta di Lidl al mercato degli utensili elettrici per fai-da-te e professionisti del weekend. La linea comprende attrezzi ricaricabili e accessori che coprono una gamma sorprendentemente ampia: trapani, avvitatori, smerigliatrici, levigatrici e molto altro.

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Durante la Lidl Black Week, il prodotto di punta della gamma è il Parkside Performance a €99,00. Si tratta di un prezzo competitivo per un utensile della linea Performance, che rappresenta il segmento più alto dell’offerta Parkside. Chi ha già utensili Parkside sa quanto sia comodo lavorare con batterie intercambiabili tra i vari modelli: un vantaggio concreto che rende ogni nuovo acquisto ancora più conveniente.

Se stai pensando di potenziare la tua attrezzatura o di regalare qualcosa di utile, questo è il momento. I prodotti Parkside tendono a esaurirsi rapidamente durante le promozioni, quindi conviene non aspettare l’ultimo giorno.

Silvercrest: cucina e casa con sconti su più prodotti

Silvercrest è il marchio Lidl dedicato ai piccoli elettrodomestici e agli accessori da cucina. Durante la Black Week di quest’anno, la selezione è particolarmente ricca e copre esigenze molto diverse tra loro.

Ecco i prodotti confermati con i relativi prezzi:

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Silvercrest da 6,7 litri a €37,99 — un prodotto di grande capienza, ideale per famiglie numerose o per chi cucina in quantità.

a — un prodotto di grande capienza, ideale per famiglie numerose o per chi cucina in quantità. Casseruola in ghisa Silvercrest da 4,8 litri a €27,99 — la ghisa è un materiale che distribuisce il calore in modo uniforme e dura decenni se trattata bene. A meno di 28 euro è un acquisto difficile da rimpiangere.

a — la ghisa è un materiale che distribuisce il calore in modo uniforme e dura decenni se trattata bene. A meno di 28 euro è un acquisto difficile da rimpiangere. Montalatte elettrico Silvercrest da 500 watt a €14,99 — perfetto per cappuccini e bevande calde, con una potenza più che sufficiente per uso domestico quotidiano.

a — perfetto per cappuccini e bevande calde, con una potenza più che sufficiente per uso domestico quotidiano. Silvercrest Monsieur Cuisine Smart (colore nero) — il robot da cucina multifunzione di Silvercrest è tra i prodotti in vetrina per questa Black Week. Il Monsieur Cuisine Smart è uno dei best seller di Lidl nel segmento cucina, con funzioni che spaziano dalla cottura a vapore alla miscelazione.

La varietà di prezzo è notevole: si va da meno di 15 euro per il montalatte fino a prodotti di fascia più alta come il robot da cucina. In pratica c’è qualcosa per ogni budget.

Perché vale la pena considerare i marchi propri Lidl

C’è ancora chi guarda con scetticismo ai marchi propri della grande distribuzione, ma Parkside e Silvercrest hanno costruito negli anni una reputazione solida, soprattutto nel rapporto tra prestazioni e costo. Parkside è apprezzato dai fai-da-te per l’affidabilità degli utensili ricaricabili e per l’ecosistema di batterie compatibili tra i modelli. Silvercrest ha conquistato le cucine italiane con prodotti accessibili che non sacrificano la funzionalità.

Durante la Lidl Black Week, questi prodotti scendono ulteriormente di prezzo rispetto al già competitivo listino ordinario. Non si tratta di sconti gonfiati su prezzi di partenza artificialmente alti — una pratica purtroppo comune nel periodo del Black Friday — ma di riduzioni su articoli che normalmente si trovano a prezzi già ragionevoli.

Cosa fare adesso per non perdere le offerte

Con la Black Week che parte giovedì 26 novembre, hai ancora qualche giorno per organizzarti. Ecco cosa conviene fare:

Controlla il catalogo online sul sito ufficiale Lidl per vedere l’elenco aggiornato dei prodotti disponibili.

Se hai già utensili Parkside, verifica la compatibilità della batteria con i nuovi modelli in promozione — spesso si può risparmiare acquistando solo il corpo macchina.

Per i prodotti Silvercrest da cucina, valuta le dimensioni: la casseruola da 4,8 litri e il prodotto da 6,7 litri hanno capienza diverse e si adattano a esigenze differenti.

Arriva in negozio nelle prime ore di giovedì se punti ai prodotti più richiesti, come il Parkside Performance o il Monsieur Cuisine Smart.

Quattro giorni passano in fretta, e certi prodotti ancora più velocemente. Se c’è qualcosa che ti interessa tra quelli elencati, la strategia migliore è non rimandare a domenica sera.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.