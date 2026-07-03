LIDL ci fa sognare con un tuffo nel passato: per pochi euro ti sembrerà di avere 20 anni

Lidl porta nei suoi supermercati, dalla prossima settimana, il giradischi Sharp RP-TT95 a 129,99 euro. Una proposta per chi ha voglia di rimettere mano ai vinili, magari dimenticati da anni su uno scaffale, ma senza rinunciare a comodità ormai entrate nella vita di tutti i giorni: Bluetooth, USB e braccio automatico. Un piccolo tuffo nel passato, insomma, con qualche aiuto moderno.

Sharp RP-TT95 da Lidl: prezzo, arrivo nei negozi e funzioni da tenere d’occhio

Il nuovo Sharp RP-TT95 da Lidl dovrebbe arrivare entro sette giorni, secondo quanto riportato da Compradicción. Il prezzo indicato è di 129,99 euro, anche se potrebbero esserci differenze legate al singolo punto vendita o alla disponibilità. Si tratta di un tocadischi completamente automatico, un dettaglio utile soprattutto per chi non mette un disco sul piatto da parecchio tempo.

Il braccio si appoggia da solo sul vinile e torna alla base quando l’ascolto finisce. Meno gesti, meno rischio di rovinare il disco. Il modello legge vinili da 7 e 12 pollici, alle velocità di 33⅓ e 45 giri, e monta un piatto in alluminio, soluzione comune in questa fascia di prezzo ma importante per dare una rotazione più stabile. C’è anche la funzione di ripetizione, pensata per lasciare andare un lato senza doversi alzare ogni volta. Una comodità semplice, quasi da salotto di casa.

Bluetooth, USB e braccio automatico: il salto rispetto ai giradischi base

Il punto forte del giradischi Sharp RP-TT95 è il mix tra look classico e funzioni attuali. Oltre all’uscita RCA con preamplificatore integrato, utile per collegarlo a casse esterne senza comprare subito altri pezzi, ci sono una porta USB e la connessione Bluetooth. Così si può mandare l’audio a speaker o cuffie senza fili. Non è poco, soprattutto per chi vive in appartamento e ascolta musica la sera, magari senza disturbare nessuno.

Nella confezione è previsto anche un telecomando, cosa non così frequente nei modelli più essenziali. Per la testina, Sharp ha scelto una Audio-Technica AT-3600LA, molto diffusa tra i prodotti d’ingresso e apprezzata per un suono equilibrato, senza ambizioni da impianto hi-fi di fascia alta. Per ricominciare, però, può bastare eccome. Che sia un vecchio album dei Dire Straits, di Mina o dei Queen, l’idea è chiara: rendere il ritorno al vinile facile, senza complicazioni.

A chi conviene davvero: vecchi vinili, primi acquisti e alternative più complete

Il Sharp RP-TT95 in offerta da Lidl sembra pensato soprattutto per chi ha qualche scatola di dischi in vinile lasciata in cantina, oppure per chi ha iniziato da poco a comprare ristampe e album usati nei mercatini. Non è il giradischi per l’audiofilo che cerca regolazioni precise, cambi di testina o componenti separati. Può però andare bene per un ascolto quotidiano, pratico, senza troppe pretese.

Chi in casa ha anche CD e cassette potrebbe guardare a sistemi più completi, i classici “tutto in uno” venduti online, spesso con radio, lettore CD, mangianastri e altoparlanti integrati. Costano di più, in alcuni casi attorno ai 159,99 euro, ma leggono più formati. La proposta Lidl resta interessante per un pubblico ben preciso: chi vuole un tuffo nel passato, spendendo una cifra contenuta, con qualche comodità moderna a fare da ponte tra i vecchi scaffali pieni di vinili e le abitudini d’ascolto di oggi.