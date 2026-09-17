Lidl clona il prodotto tech del momento ma costa appena 17 euro: è incredibile

Lidl porta online una bilancia diagnostica che promette di monitorare diversi parametri corporei con funzioni simili ai modelli smart ma a un prezzo sorprendentemente basso.

Non si limita infatti a mostrare il peso, ma offre diverse stime sulla composizione corporea e la possibilità di analizzare i valori tramite un’app. Il vero punto di forza resta però il prezzo, particolarmente contenuto rispetto a molte alternative presenti sul mercato.

Peso, acqua corporea, massa grassa e muscolare: cosa misura la bilancia Sanitas

La bilancia diagnostica Sanitas, secondo la scheda prodotto, non si limita al peso. Il modello in vendita nella sezione Casa e Arredo / Multimedia e tecnologia di Lidl indica infatti diversi valori: peso corporeo, percentuale di acqua, massa grassa, massa muscolare, massa ossea e fabbisogno calorico. Sono funzioni ormai familiari nelle bilance impedenziometriche, diventate comuni tra chi segue una dieta, si allena o vuole semplicemente controllarsi con una certa regolarità.

Va però chiarito un punto. Questi apparecchi lavorano su stime, non su misurazioni cliniche vere e proprie. I dati, quindi, vanno letti come indicatori orientativi: utili per capire come cambia il corpo nel tempo, meno per trarre conclusioni mediche. Un nutrizionista può interpretarli insieme ad altri elementi. Presi da soli, aiutano. Ma non raccontano tutto.

App e valori corporei: cosa promette davvero la scheda Lidl

Tra gli elementi più interessanti c’è il download app disponibile per l’analisi dei valori corporei, così come riportato da Lidl nella descrizione. L’idea è quella ormai tipica dei prodotti connessi: non fermarsi al numero che appare sul display, ma conservare i dati e seguirli nel tempo, magari con grafici, confronti e profili personali.

La scheda, però, non scende nei dettagli. Non dice quali funzioni abbia l’app, quali sistemi operativi siano compatibili o quali dati vengano sincronizzati. Per questo è meglio attenersi a ciò che viene dichiarato: la bilancia Sanitas può essere usata con un’app per l’analisi dei valori corporei, mentre il grado di collegamento va controllato al momento dell’acquisto o leggendo le istruzioni nella confezione. Un particolare non secondario, soprattutto per chi cerca una bilancia davvero “smart”.

Costa 17,99 euro: batterie incluse, piedini per tappeto e portata fino a 180 kg

Il vero punto di forza resta il prezzo: 17,99 euro. Una cifra molto bassa per una bilancia pesapersone diagnostica con più funzioni, soprattutto se messa accanto ai modelli di marchi tech venduti a prezzi ben più alti. Lidl segnala anche batterie incluse e piedini per tappeto: accessori semplici, certo, ma comodi perché permettono di usarla subito e con maggiore stabilità anche su superfici meno rigide.

La portata massima dichiarata è di 180 kg, un valore in linea con molte bilance da casa. Resta il limite principale: dalla scheda disponibile non risulta un dispositivo medico, e valori come massa grassa, massa muscolare e fabbisogno calorico devono essere considerati stime. Per chi vuole un controllo quotidiano o settimanale, però, il rapporto tra funzioni e prezzo è il vero argomento. A 17,99 euro, la proposta Lidl punta dritta a chi vuole provare una bilancia evoluta senza spendere troppo.