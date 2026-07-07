LIDL è impazzita, svendita su tutta la tecnologia: gli auricolari più ricercati del momento a 10 euro

Il volantino Lidl di questa settimana propone gli auricolari Bluetooth a marchio TRONIC a un prezzo che si ferma a un soffio dai 10 euro: 9,99 euro, per un prodotto che nella fascia entry-level del wireless si colloca su livelli molto competitivi rispetto ai marchi più affermati, dove modelli con dotazione comparabile partono spesso da cifre doppie o triple. Non è la prima volta che la catena tedesca punta su questa categoria di prodotti tecnologici a marchio proprio, un settore in cui negli ultimi anni ha costruito una reputazione solida tra chi cerca un compromesso equilibrato tra prezzo e funzionalità reali.

La dotazione tecnica comprende comandi touch direttamente sugli auricolari, per gestire riproduzione musicale e chiamate senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca, e una portata Bluetooth dichiarata di 10 metri, sufficiente per muoversi in casa senza perdere il collegamento con il dispositivo sorgente. È un valore in linea con gli standard Bluetooth più recenti, adeguato per l’uso quotidiano tra una stanza e l’altra o durante una passeggiata con lo smartphone in tasca.

Lidl svende la tecnologia: sconto sugli auricolari

Un dettaglio che distingue questo modello da molte proposte concorrenti nella stessa fascia di prezzo è l’inclusione di auricolari in tre misure diverse, per adattarsi meglio alla conformazione del canale uditivo — un accorgimento che normalmente si trova solo su prodotti di fascia più alta, e che incide parecchio sulla tenuta e sul comfort durante un uso prolungato, oltre che sulla qualità dell’isolamento passivo dai rumori esterni.

La custodia integra la funzione di ricarica, permettendo di ricaricare gli auricolari semplicemente riponendoli all’interno, e il cavo USB per la ricarica è incluso nella confezione, così da non dover reperire accessori aggiuntivi al momento dell’acquisto. Un pacchetto completo, pensato per essere utilizzabile fin dal primo minuto senza acquisti collaterali.

Va anche considerato che offerte di questo tipo, contrassegnate nel volantino da un badge numerico, sono spesso legate a un numero limitato di pezzi per singolo punto vendita, disponibili fino a esaurimento scorte: chi è interessato farebbe bene a non rimandare la visita al supermercato, magari verificando in anticipo tramite l’app del volantino la disponibilità stimata nel punto vendita più vicino.

A questa cifra, il confronto naturale è con gli auricolari economici generici che affollano i marketplace online: la garanzia di un rivenditore fisico come Lidl, unita a una dotazione comunque completa e a un servizio assistenza tracciabile, resta l’argomento più concreto a favore di questa proposta rispetto ad alternative anonime dello stesso prezzo, spesso prive di qualsiasi copertura in caso di malfunzionamento. Per chi cerca un paio di auricolari di riserva, da tenere in borsa o in auto senza il timore di rovinare un modello più costoso, un acquisto a questa cifra riduce sensibilmente anche l’ansia da smarrimento tipica degli auricolari true wireless, così piccoli da perdersi facilmente.