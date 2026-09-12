Lidl ha deciso di regalarli: Parkside svuotatutto a 1 euro, questa volta non ci sono paragoni

Nel reparto fai da te di Lidl arriva una di quelle offerte che attirano subito l’attenzione, soprattutto per chi tiene sempre qualche accessorio utile a portata.

Si tratta di un prodotto Parkside semplice ma molto pratico per lavori domestici, garage e giardino, proposto a un prezzo davvero difficile da ignorare. Prima di prenderlo, però, conviene capire bene per quali utilizzi è adatto e quali limiti bisogna considerare.

Parkside a 1 euro: prezzo e disponibilità nel Fai da te Lidl

Il primo dato è quello che si nota subito: il prezzo dei guanti da lavoro Parkside è di 1,00 euro, come indicato nella scheda prodotto Lidl dedicata all’abbigliamento da lavoro. Una cifra che, per chi frequenta spesso la catena, sa quasi di occasione da prendere al volo. Anche perché guanti del genere, tra cantina, officina, box e aiuole, si consumano in fretta.

Il prodotto si trova nel percorso Home / Fai da te e Giardino / Abbigliamento da lavoro, insieme agli articoli per bricolage, manutenzione domestica e piccole riparazioni. Come spesso accade con i prodotti Parkside, la disponibilità può dipendere dalle promozioni in corso e dalle scorte dei singoli negozi. Meglio quindi dare un’occhiata al volantino Lidl, all’app Lidl Plus o alla ricerca del punto vendita prima di andare in cassa. «A quel prezzo ne prendo sempre un paio in più», si sente dire spesso davanti agli scaffali del fai da te. Difficile dargli torto: costano poco e tornano utili spesso.

Lattice antiscivolo: la presa in più nei lavori manuali

La caratteristica messa in evidenza da Lidl è il rivestimento antiscivolo in lattice, pensato per dare una presa più sicura durante i lavori manuali. Non sono guanti tecnici per usi professionali pesanti, ma un accessorio utile nella vita di tutti i giorni: spostare vasi, usare attrezzi, montare piccoli mobili, sistemare cassette, maneggiare materiali ruvidi o un po’ umidi.

Il lattice antiscivolo aiuta soprattutto quando serve tenere bene in mano oggetti lisci o irregolari. Una vite che scappa, un manico che scivola, un pezzo da tenere fermo: sono situazioni normali, più da casa che da officina specializzata. In casi così, un paio di guanti Parkside può fare comodo, almeno per avere più controllo e lavorare con maggiore comfort. Per lavori con rischio di taglio, calore, sostanze chimiche o macchinari complessi, naturalmente, servono protezioni più adatte. Qui il punto è un altro: avere sempre a portata di mano guanti economici, pratici e da usare senza pensarci troppo.

Taglie 8-11: scegliere la misura giusta per bricolage e giardinaggio

I guanti da lavoro Lidl Parkside sono disponibili nelle misure 8-11, una scelta che copre diverse mani adulte e li rende adatti a varie attività di bricolage e giardinaggio. La taglia, però, conta più di quanto sembri. Un guanto troppo largo fa perdere sensibilità sulle dita; uno troppo stretto stanca la mano e dopo poco diventa fastidioso.

Per lavori come potatura leggera, montaggio di scaffali, pulizia del box o uso di piccoli utensili, i guanti devono permettere di chiudere bene la mano e muovere le dita senza impacci. Se possibile, meglio provarli. In alternativa, si può confrontare la misura con quella di altri guanti già usati. A 1 euro, restano comunque tra gli acquisti più accessibili del reparto Fai da te e Giardino Lidl: non un prodotto da laboratorio, certo, ma una soluzione concreta per chi vuole tenere un paio di guanti in casa, in auto o vicino agli attrezzi.