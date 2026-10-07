Lidl ha l'intero pacchetto per la tua auto a soli 6 euro, è l'offerta del mese

Lidl propone un kit per l’auto a meno di 7 euro che riunisce tre accessori utili per tenere lo smartphone carico e ben posizionato durante i viaggi.

Il pacchetto firmato Tronic comprende infatti supporto, caricatore da accendisigari e cavo, con una dotazione essenziale ma concreta. Il prezzo resta il vero elemento capace di attirare l’attenzione. Prima di acquistarlo, però, conviene conoscere bene compatibilità e limiti.

Tre accessori nel pacchetto Tronic: supporto Qi da 10 W, caricatore da accendisigari e cavo Micro-USB

Il cuore del pack Tronic Lidl è un supporto per smartphone da auto con ricarica wireless Qi da 10 W. Si fissa alla bocchetta dell’aria e serve a tenere il telefono stabile durante la guida.Nella confezione c’è anche un caricatore da accendisigari con due porte USB-A, una delle quali compatibile con Quick Charge 3.0: un dettaglio non così scontato, a questo prezzo.

Il terzo accessorio è un cavo USB-A a Micro-USB. Qui si vede il limite più evidente, perché ormai molti smartphone usano lo standard USB-C. Resta comunque una scelta utile per chi tiene in auto un vecchio telefono, magari solo come navigatore, lettore musicale o dispositivo di emergenza. «Per meno di sette euro è difficile chiedere di più», scrive Xataka Móvil presentando l’offerta, pur segnalando subito il punto debole del cavo incluso.

Prezzo aggressivo, tecnologia essenziale: quando conviene e dove si vedono i compromessi

Il vero richiamo è il prezzo di 6,99 euro. Per un kit con supporto auto, caricatore da accendisigari e ricarica wireless Qi, la cifra è decisamente bassa. Non siamo davanti a un caricatore rapido da 15, 20 o 30 W, né a una base magnetica di fascia alta. È una soluzione semplice, pensata per chi vuole un abitacolo più ordinato e una ricarica di mantenimento mentre si sposta.

Il compromesso sta tutto qui: la ricarica da 10 W può bastare nei tragitti medi o lunghi, ma non è l’ideale se si vuole recuperare molta batteria in pochi minuti. Anche il cavo Micro-USB restringe un po’ il pubblico. Chi ha un telefono recente dovrà probabilmente usare un proprio cavo USB-C, oppure comprarne uno a parte. Lidl, secondo la stessa fonte, vende anche cavi intrecciati e altri supporti a prezzi simili.

Supporto in auto e norme DGT: perché la bocchetta può fare la differenza

C’è poi il tema delle regole. In Spagna la DGT, la Dirección General de Tráfico, sanziona l’uso scorretto del telefono in auto e non considera validi tutti i supporti, soprattutto se ostacolano la visuale o spingono il conducente a toccare lo smartphone mentre guida.

Il fissaggio alla bocchetta di ventilazione, previsto dal kit Tronic, può quindi essere una soluzione più ordinata rispetto ai montaggi improvvisati su parabrezza o cruscotto. Naturalmente resta al conducente il compito di installarlo in modo sicuro. Il telefono deve aiutare, non distrarre.

Per chi cerca una soluzione economica, il pacchetto Lidl da 6,99 euro è una proposta sensata: basica, con qualche limite chiaro, ma abbastanza completa per molti automobilisti. L’offerta riguarda però Lidl Spagna: prezzo, disponibilità e presenza del prodotto nei negozi italiani non sono quindi automaticamente gli stessi.