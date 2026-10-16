Lidl ha l'invenzione del secolo che ti farà dire addio per sempre al ferro da stiro

Una macchina che asciuga e distende le camicie mentre lavora potrebbe alleggerire le faccende domestiche, ma prima di sostituire il ferro ci sono alcuni dettagli da conoscere.

L’offerta Lidl riguarda un apparecchio ad aria calda pensato per alcuni capi quotidiani. Il prezzo attira, ma non tutti i tessuti e le pieghe possono essere trattati allo stesso modo. Ecco cosa cambia rispetto alla stiratura tradizionale e quali compromessi considerare.

L’offerta Lidl: 49,99 euro, 1.800 W e scorte da tenere d’occhio

Il prodotto in promozione è il planchacamisas Cleanmaxx “1800 W 00384”. Non è un ferro da stiro tradizionale, né un’asciugatrice in miniatura. Sta un po’ nel mezzo: asciuga e, mentre asciuga, tende il tessuto. La mossa di Lidl è semplice e piuttosto forte: prezzo tagliato da 99,99 euro a 49,99 euro, con uno sconto del 50%. Uno di quegli articoli da offerta online che, di solito, finiscono subito nel mirino dei curiosi.

Attenzione però: non serve per tutta la biancheria. È pensato per camicie, bluse e magliette, cioè capi che si possono infilare su un manichino gonfiabile. La potenza dichiarata è di 1.800 W, dato centrale perché da lì dipende il getto di aria calda. Come spesso accade con le promozioni Lidl più cercate, resta il tema delle scorte: la disponibilità può cambiare in fretta e anche il prezzo, come indicato nella pagina del prodotto, potrebbe variare.

Aria calda al posto del ferro: ecco come funziona

Il funzionamento del planchacamisas Cleanmaxx è lineare. Si prende il capo appena lavato, ancora umido dopo la centrifuga, lo si infila sul manichino gonfiabile e lo si ferma con le pinze con peso incluse. Poi si accende il motore. L’aria calda gonfia la struttura, tende il tessuto e lo asciuga mentre lo distende.

Per chi usa spesso camicie al lavoro o a scuola, il vantaggio è chiaro: saltare, almeno in parte, il passaggio su asse e ferro, evitando anche il calore diretto della piastra sui tessuti più delicati.

C’è un selettore con timer, utile per regolare la durata in base al capo, e un sistema di spegnimento automatico contro il surriscaldamento. La barra centrale è regolabile in altezza e telescopica, così si adatta a taglie diverse e occupa meno spazio quando va riposta. Non è una macchina professionale. È un aiuto da casa, pratico e mirato.

Camicie più lisce, ma colli e polsini possono chiedere il ferro

Il punto forte è tutto qui: unire asciugatura e stiratura ad aria calda in un solo passaggio, riducendo il tempo passato davanti all’asse. Per chi indossa camicie quasi ogni giorno, anche mezz’ora risparmiata a settimana può pesare.

C’è poi il tema della delicatezza: senza una piastra metallica premuta sul tessuto, si riduce il rischio di aloni lucidi sulle camicie scure o di piccoli segni dovuti al calore diretto. I limiti, però, ci sono. Il sistema lavora meglio con capi umidi, non con vestiti già asciutti e pieni di pieghe dopo giorni nell’armadio.

Le parti più rigide, come colletti e polsini, possono richiedere comunque un passaggio rapido con il ferro tradizionale, soprattutto sulle camicie da ufficio più strutturate. E non è pensato per pantaloni o gonne: per quelli serve altro. Chi cerca un aiuto per camicie, bluse e t-shirt può trovarlo utile. Chi pensa di dire addio del tutto al ferro da stiro deve mettere in conto qualche compromesso.