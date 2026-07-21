Lidl lancia sul mercato le lampade LED wireless con sensori di movimento che ti salvano dai ladri e costano meno di 5 euro

Lidl porta nei supermercati e sullo store online le lampade LED wireless Livarno con sensore di movimento.

Costano 4,99 euro e sono pensate per illuminare automaticamente i punti più bui della casa, come corridoi, ingressi, scale e zone di passaggio. Non sostituiscono un vero impianto di sicurezza, ma una luce che si accende all’improvviso può rappresentare un piccolo deterrente contro eventuali intrusi o, più semplicemente, evitare di muoversi al buio. Si attivano soltanto quando l’ambiente è poco illuminato, rilevano il movimento e si spengono automaticamente dopo alcuni secondi.

Tre modelli Livarno in offerta: 4, 6 e 8 LED a 4,99 euro

Lidl propone tre versioni delle lampade LED Livarno, tutte allo stesso prezzo: 4,99 euro ciascuna. Si può scegliere tra il modello da 4 LED, quello da 6 LED e quello da 8 LED. Cambiano forma, dimensioni e quantità di luce. Non parliamo di faretti per illuminare una stanza intera: sono luci di servizio, pensate per accompagnare un passaggio, l’apertura di una porta, un corridoio o magari uno scaffale.

Il modello da 6 LED misura 210 x 40 x 26 millimetri, quello da 8 LED arriva a 116 x 83 x 24 millimetri, mentre la versione da 4 LED misura 180 x 77 x 23 millimetri. La luce è bianco freddo, con temperatura superiore a 10.000 K. Quindi niente effetto caldo o decorativo: qui si punta su una luce secca, chiara, pratica.

Sensore di movimento e spegnimento automatico: così funzionano in casa

Il cuore di queste lampade LED wireless con sensore di movimento è semplice: si accendono quando rilevano una presenza nelle vicinanze e, secondo la scheda prodotto, si spengono da sole dopo circa 30 secondi. Il sensore entra in funzione quando l’ambiente è buio o poco illuminato, evitando accensioni inutili durante il giorno.

È questo a distinguerle dalle classiche luci notturne lasciate accese per ore. In casa possono tornare utili accanto al letto, per chi si alza di notte, lungo un corridoio, vicino alla porta d’ingresso o in bagno. E sì, una luce improvvisa può anche scoraggiare attenzioni indesiderate su un ingresso interno o su un pianerottolo. Ma non va confusa con un sistema antifurto: resta una luce di servizio, senza fili, pensata per fare una cosa precisa.

Dove installarle e cosa sapere su pile, fissaggio e limite IP20

Le lampade wireless Livarno si possono fissare alla parete con cuscinetti adesivi oppure con le viti. Nella confezione ci sono anche i tasselli, un dettaglio utile per chi preferisce un montaggio più stabile. Di solito si mettono in basso, vicino al pavimento, così illuminano il percorso senza abbagliare durante la notte. Funzionano con normali pile AAA, già incluse: quando si scaricano, basta cambiarle. I consumi dichiarati sono bassi: ogni LED assorbe 0,06 W, con valori complessivi indicati da Lidl di 0,58 W per il modello da 6 LED, 0,72 W per quello da 8 LED e 1,04 W per quello da 4 LED.

C’è però un limite da tenere presente: la protezione è IP20, quindi non sono lampade protette dall’acqua. Vanno bene in casa, non su balconi, giardini o ingressi esposti alla pioggia. Secondo la pagina prodotto, il livello di soddisfazione degli utenti è pari al 96%: un dato commerciale, certo, ma in linea con un accessorio economico e molto mirato.