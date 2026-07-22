Lidl mette in svendita la linea Parkside: occasioni folli anche per il giardino a pochi euro

Da giovedì 23 luglio 2026 torna nei punti vendita Lidl in Italia il volantino dedicato alla linea PARKSIDE.

Una nuova raffica di offerte fai da te, valida fino a mercoledì 29 luglio, pensata per chi deve mettere mano a casa, garage o giardino senza spendere troppo. Utensili pratici, kit già pronti e prezzi bassi: è la ricetta che negli ultimi anni ha fatto di PARKSIDE uno dei marchi più cercati da chi ama il bricolage. Ma, come sempre, tutto vale fino a esaurimento scorte.

Promo Lidl PARKSIDE dal 23 al 29 luglio: chi arriva prima trova di più

Il nuovo volantino Lidl PARKSIDE sarà valido da giovedì 23 a mercoledì 29 luglio. I prodotti si trovano nei supermercati dell’insegna e, una volta finiti, non è detto che tornino sugli scaffali. La disponibilità può cambiare molto da negozio a negozio: in alcune filiali gli articoli più richiesti spariscono già nelle prime ore, soprattutto quando si parla di trapani, saldatrici e utensili ricaricabili.

Chi ha già puntato qualcosa farebbe bene a passare presto o a dare un’occhiata all’app Lidl Plus, dove possono comparire sconti extra o dettagli sulle offerte locali. Il meccanismo è quello di sempre: si entra, si va al banco delle promozioni centrali e si controlla il prezzo.

Utensili PARKSIDE sotto i 30 euro: dalla valigetta al trapano avvitatore

Tra le occasioni più economiche c’è la valigetta porta utensili PARKSIDE da 35 pezzi, proposta a 14,99 euro. Dentro si trovano una pinza, un taglierino con due lame di ricambio, una livella, quattro cacciaviti di precisione, un’impugnatura per cacciavite, altri due cacciaviti, un metro a nastro, 20 bit, martello e forbici. È il classico kit da tenere in casa, in auto o nel ripostiglio, pronto per i piccoli lavori di tutti i giorni.

Da 2,99 euro arrivano anche diversi martelli PARKSIDE: da fabbro, da carpentiere, maglio e mazzuola in gomma. Per chi cerca un elettroutensile a prezzo basso c’è il trapano avvitatore ricaricabile a 29,99 euro, venduto con batteria, caricabatterie e doppio bit. In offerta anche la smerigliatrice angolare a 17,99 euro, con un piccolo sconto per gli iscritti Lidl Plus; il set di accessori, da comprare a parte, costa 3,99 euro.

Saldatrice inverter e multifunzione 3 in 1: le occasioni per i lavori più pesanti

Per chi ha in programma lavori più impegnativi, Lidl mette in vendita una saldatrice inverter PARKSIDE a 54 euro, completa di tracolla, maschera da saldatore, spazzola metallica con martello, cavo di saldatura da due metri, cavo terra da due metri e cinque elettrodi. Non è un acquisto da fare a cuor leggero: serve un minimo di esperienza e bisogna fare attenzione alla sicurezza. Il prezzo, però, la rende una delle offerte più osservate del volantino.

Altro pezzo forte è l’attrezzo multifunzione ricaricabile 3 in 1 a 49 euro, con batteria e caricabatterie inclusi. Si può usare come trapano avvitatore e per diversi interventi, dalla manutenzione domestica ai piccoli lavori in garage. Per chi sta preparando qualche sistemazione estiva, anche in giardino, questa tornata PARKSIDE di fine luglio mette sul banco prezzi aggressivi e una dotazione concreta. Con la solita regola Lidl: chi arriva prima, sceglie meglio.