Sono questi i 3 prodotti Parkside che non puoi farti scappare da LIDL: è una svendita

Nei punti vendita Lidl in Italia, il nuovo volantino Parkside riporta sugli scaffali tre prodotti che possono fare gola a chi si arrangia con il fai da te: idropulitrice, compressore portatile e lucidatrice orbitale. Prezzi bassi, uso domestico e una regola da tenere a mente: la disponibilità cambia da negozio a negozio.

Volantino Lidl Parkside: disponibilità e cosa controllare in negozio

Il nuovo volantino Lidl Parkside punta, come spesso accade per il marchio dedicato al bricolage, su prodotti pratici e dal prezzo accessibile. Non sono attrezzi da cantiere, meglio chiarirlo subito. Sono pensati per chi deve fare lavori normali in casa: pulire spazi esterni, sistemare qualcosa in garage, dare una mano alla manutenzione di auto, bici e superfici domestiche.

Il punto vero, però, resta la disponibilità nei punti vendita Lidl. Gli articoli Parkside più convenienti, specie quando il prezzo è aggressivo, possono sparire già nelle prime ore. Un addetto di un supermercato della provincia di Milano, contattato al telefono, ha spiegato che “le quantità cambiano da negozio a negozio e non sempre arrivano rifornimenti”. Prima di muoversi, quindi, meglio dare un’occhiata all’app Lidl Plus, chiamare il punto vendita vicino o passare direttamente al mattino all’apertura.

Idropulitrice Parkside a 49 euro: pressione, accessori inclusi e utilizzi consigliati

Tra le offerte più interessanti c’è l’idropulitrice Parkside a 49 euro, un modello compatto pensato per pulire superfici esterne, vialetti, pavimenti, biciclette, mobili da giardino e attrezzi lasciati all’aperto. Nella scheda indicata da Lidl si parla di pressione di esercizio di 74 bar e di portata massima di 6 litri al minuto: numeri adatti a lavori leggeri e frequenti, senza aspettarsi le prestazioni di macchine più potenti.

Nella confezione ci sono anche un cavo da 5 metri, un tubo flessibile da 3 metri, l’ugello standard, l’impugnatura per la pistola, il raccordo per l’acqua con inserto filtro e un ago per pulire gli ugelli. Dettagli utili, perché evitano di dover comprare subito altri pezzi. Per lavare il cortile dopo un temporale o togliere il fango dalla bici può bastare. Per incrostazioni dure o superfici molto grandi, invece, serve più tempo e un po’ di pazienza.

Compressore portatile Lidl Plus a 44 euro: quando conviene davvero l’acquisto

Il secondo prodotto da segnare è il compressore portatile Parkside con display digitale, proposto a 44 euro per gli iscritti Lidl Plus. Il prezzo, secondo il volantino, comprende uno sconto di 5 euro rispetto al listino indicato. È pensato per chi deve gonfiare pneumatici, palloni, materassini o piccoli accessori senza passare ogni volta dal benzinaio e senza usare pompe manuali.

Il vantaggio è tutto nella praticità: un compressore portatile Lidl Plus occupa poco spazio, si può tenere in auto o in garage e torna comodo quando bici, scooter e attrezzature da campeggio vengono utilizzati più spesso. Prima di comprarlo, però, conviene controllare bene alimentazione, adattatori inclusi e tempi di gonfiaggio riportati sulla confezione.

“Lo prendo per la bici dei ragazzi e per l’auto, se resta qualcosa sullo scaffale”, ha raccontato un cliente all’ingresso di un punto vendita Lidl a Roma Tiburtina. Una frase semplice, ma dice bene a chi parla questa offerta.

Lucidatrice orbitale Spot Repair a 24,99 euro: dotazione, limiti e pubblico ideale

A chiudere il terzetto c’è la lucidatrice orbitale Spot Repair Parkside, venduta a 24,99 euro con accessori inclusi. È il prodotto più economico dei tre e si rivolge a chi vuole lavorare su piccole superfici: carrozzeria, dettagli di vernice, fari opacizzati o punti precisi che hanno bisogno di una finitura più uniforme.

Il nome Spot Repair lo fa capire subito: è uno strumento per interventi mirati, non per un trattamento completo da officina. A questo prezzo, la lucidatrice Parkside Lidl può interessare chi si avvicina al detailing, chi tiene alla cura estetica dell’auto o chi cerca un attrezzo da usare poche volte l’anno.

I limiti sono quelli prevedibili: potenza, durata nell’uso continuo e precisione non vanno paragonate ai modelli professionali. Per piccoli ritocchi domestici e lavori saltuari, però, il rapporto tra dotazione e prezzo resta interessante. Anche qui vale la solita regola: se serve davvero, meglio non aspettare troppo prima di passare in negozio.