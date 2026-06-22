Lidl Plus supera 8 milioni di utenti e consolida la sfida digitale nella grande distribuzione

Un numero che conferma il peso crescente della piattaforma nella grande distribuzione organizzata, tra coupon, servizi digitali e strumenti pensati per rendere più semplice la spesa nei punti vendita. Il traguardo arriva insieme al riconoscimento di “App of the Year 2026 – N.1 Supermercati”, assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza con La Repubblica Affari & Finanza.

Lidl Plus taglia il traguardo degli 8 milioni in Italia

Il superamento degli 8 milioni di iscritti segna un passaggio importante per Lidl Plus. Nata come app di supporto alla spesa, nel giro di pochi anni è diventata uno degli strumenti digitali più usati dai clienti della catena. In cassa, tra codice da mostrare e coupon da attivare prima del pagamento, l’app è ormai entrata nella routine di molti consumatori. Non solo una tessera fedeltà sullo smartphone, quindi, ma un canale diretto tra insegna e cliente.

Secondo quanto comunicato da Lidl Italia, la piattaforma ha rafforzato il proprio ruolo nel rapporto quotidiano con chi frequenta i supermercati del gruppo. La logica è immediata: offerte da consultare prima di entrare nel punto vendita, promozioni personalizzate e ricevute digitali disponibili dopo l’acquisto. Un percorso semplice, senza troppi fronzoli, ma concreto. Ed è proprio su questa semplicità che l’azienda ha costruito buona parte della crescita dell’app.

Un anno di corsa: oltre un milione di nuovi utenti

Negli ultimi dodici mesi Lidl Plus ha registrato oltre un milione di nuovi utenti in Italia. Un dato che racconta quanto il digitale sia diventato centrale anche in un settore legato alla presenza fisica come quello della spesa alimentare. L’app, lanciata nel 2021, ha mantenuto un ritmo di crescita costante, spinto anche dalla maggiore attenzione delle famiglie a sconti, promozioni e strumenti utili per tenere sotto controllo il budget.

Il momento aiuta a leggere il risultato. Sempre più consumatori confrontano prezzi e volantini prima di andare a fare la spesa, e le app dei supermercati sono diventate una porta d’ingresso rapida alle offerte. Nel caso di Lidl Plus, l’iscrizione permette di accedere a coupon digitali, promozioni dedicate e vantaggi legati agli acquisti effettuati. Tutto passa dallo smartphone, spesso pochi minuti prima di arrivare alla cassa.

Premio ITQF, Lidl Plus prima tra le app dei supermercati

A rafforzare il risultato è arrivato anche il riconoscimento dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che ha premiato Lidl Plus come app numero uno per semplicità di utilizzo nella categoria supermercati. Il sigillo “App of the Year 2026 – N.1 Supermercati” nasce da un’indagine condotta nel marzo 2026 in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

La ricerca, secondo i dati diffusi, ha raccolto 72.837 valutazioni di consumatori italiani su 147 applicazioni aziendali appartenenti a 19 settori economici. Nel comparto della grande distribuzione, Lidl Plus si è distinta per facilità d’uso, chiarezza dell’interfaccia e accesso rapido alle funzioni principali. Dettagli che, per chi usa l’app mentre fa la spesa, contano più di molte opzioni complicate. Aprire, attivare il coupon, mostrare il codice. Fine.

Il premio fotografa anche una tendenza più ampia: le insegne della distribuzione puntano sempre di più sulle loyalty app, perché sono insieme uno strumento commerciale e informativo. Servono a proporre offerte mirate, ma anche a conoscere meglio le abitudini d’acquisto. Un equilibrio delicato, che regge solo se l’esperienza resta chiara e non complica la vita al cliente.

Coupon, Lidl Points e la sfida per tenere vicini i clienti

La crescita di Lidl Plus passa ora anche da nuove funzioni pensate per aumentare la fidelizzazione. Tra queste c’è Lidl Points, il programma di raccolta punti integrato nell’app, che si affianca a coupon, offerte esclusive e promozioni digitali. L’obiettivo dichiarato da Lidl Italia è rendere l’esperienza d’acquisto più completa, mettendo insieme convenienza, premi e servizi in un unico spazio digitale.

Andrea Francesco Varisco, direttore Marketing di Lidl Italia, ha collegato il traguardo degli 8 milioni di iscritti e il premio ricevuto alla strategia dell’azienda orientata al cliente. Il punto, ha spiegato il gruppo, è continuare a lavorare su semplicità, accesso immediato alle offerte e innovazione costante. Parole da comunicato, certo. Ma il numero degli utenti racconta una risposta concreta del pubblico.

Nel mercato italiano delle app fedeltà per supermercati, la partita resta aperta. Ogni insegna prova a trattenere il cliente con sconti, punti, premi e servizi aggiuntivi. Lidl Plus, con gli 8 milioni di utenti raggiunti, mostra però di avere trovato una formula riconoscibile: pochi passaggi, vantaggi chiari e un uso quotidiano legato a un gesto normale come fare la spesa. Ed è lì, tra scaffali e smartphone, che oggi si gioca una parte sempre più importante della sfida nella grande distribuzione.