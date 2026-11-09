Lidl ha il prodotto che mancava al tuo smartphone e costa solo 5 euro

È un set semplice, con fissaggio magnetico e base orientabile, pensato per chi vuole tenere il telefono più stabile e a portata di sguardo durante gli spostamenti di tutti i giorni.

Il set supporto smartphone per auto Tronic rientra nella solita fascia degli accessori pratici e poco costosi che Lidl propone accanto agli articoli per l’auto, il fai da te e la casa. Il prezzo indicato nella scheda prodotto è 4,99 euro: una cifra bassa, adatta a chi cerca un supporto da lasciare in macchina senza spendere troppo.

La pagina sul sito di Lidl Italia riporta le informazioni principali, ma non chiarisce per quanto tempo sarà disponibile né se si trovi in tutti i punti vendita. Come spesso accade per gli articoli non alimentari della catena, la presenza può cambiare da negozio a negozio, in base al periodo e alle scorte. Prima di andare in filiale, quindi, meglio controllare il volantino Lidl, l’app o la ricerca del punto vendita più vicino.

Il senso dell’offerta è abbastanza chiaro: non un accessorio di fascia alta, ma un oggetto essenziale per chi usa lo smartphone come navigatore, per le chiamate in vivavoce o per controllare il percorso prima di partire. Poco ingombro, prezzo basso, uso immediato.

Compatibilità: smartphone da 52 a 98 millimetri

Secondo la descrizione ufficiale, il supporto smartphone Tronic è adatto a dispositivi larghi da 52 a 98 millimetri. È un dato da guardare con attenzione, perché copre molti telefoni in circolazione, dai modelli più piccoli a diversi smartphone con schermo grande, a patto che rientrino in quelle misure. Prima dell’acquisto, però, non basta leggere la diagonale del display in pollici: conta l’ingombro reale del telefono, soprattutto se si usa una cover spessa.

Supporto magnetico per smartphone montato sulla bocchetta dell’auto, esempio d’uso per un accessorio economico da viaggio.

Un modello da 6,7 pollici, per esempio, può rientrare nei 98 millimetri, ma una custodia robusta potrebbe cambiare le cose. Il set non è legato a un marchio preciso: può andare bene sia con smartphone Android sia con iPhone, purché le dimensioni siano quelle indicate da Lidl. Un dettaglio semplice, ma utile per evitare sorprese al momento del montaggio.

Fissaggio magnetico con 40 magneti e anello adesivo

Il punto centrale del supporto magnetico Tronic è il sistema con 40 magneti, abbinato a un anello metallico con pad adesivo. In sostanza, l’anello va applicato sul retro dello smartphone o della cover, così da creare la superficie che permette al telefono di agganciarsi alla base magnetica. Non è un supporto a pinza, quindi non stringe il dispositivo ai lati: basta avvicinare il telefono, appoggiarlo e il magnete lo tiene in posizione.

Una soluzione rapida, comoda soprattutto nei tragitti brevi, quando si sale e si scende spesso dall’auto. C’è però un aspetto da non trascurare: il pad adesivo ha bisogno di una superficie pulita e regolare. Su cover ruvide, morbide o in silicone molto flessibile, la tenuta potrebbe essere meno efficace. Meglio pulire bene il retro della custodia prima di applicarlo e aspettare qualche minuto prima di usarlo.

Chi usa la ricarica wireless dovrebbe anche controllare dove posiziona l’anello metallico: se finisce sulla zona della bobina, potrebbe creare problemi. La scheda Lidl non entra in questo dettaglio, quindi conviene verificare sul manuale del telefono o fare una prova prima di fissare tutto in modo definitivo.

Base girevole a 360 gradi: più ordine in auto

Il supporto smartphone per auto Tronic ha una base girevole a 360 gradi, pensata per orientare il telefono in verticale o in orizzontale. È una funzione utile per chi usa le mappe, perché permette di trovare l’angolo giusto senza staccare ogni volta lo smartphone o spostare tutto il supporto. Nella guida quotidiana, il vantaggio è semplice: leggere le indicazioni del navigatore con un colpo d’occhio, senza tenere il telefono in mano.

Questo, naturalmente, non cambia le regole: lo smartphone va impostato prima di partire o comunque a veicolo fermo, perché il Codice della strada vieta l’uso manuale del cellulare durante la marcia. La rotazione a 360 gradi può aiutare anche a ridurre riflessi e posizioni scomode, soprattutto nelle ore più luminose o di sera, quando le luci nell’abitacolo disturbano la visuale.

Nella scheda prodotto non ci sono indicazioni precise sul punto di fissaggio in auto; meglio quindi scegliere una zona che non copra la visuale, non intralci i comandi e non interferisca con gli airbag. Nel complesso, il set Tronic da 4,99 euro punta su pochi elementi concreti: compatibilità ampia, fissaggio magnetico, anello adesivo e base orientabile. Una soluzione essenziale, senza funzioni extra dichiarate, per chi cerca un accessorio economico e ordinato per usare lo smartphone in auto.