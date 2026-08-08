LIDL risolve il problema della tua auto con una spesa minima: 7 euro e hai la soluzione

Nel bagagliaio o in garage, a volte basta un accessorio piccolo ed economico per evitare perdite di tempo proprio quando serve intervenire in fretta sull’auto.

È su questa idea che si muove la nuova proposta firmata Lidl, che ad agosto 2026 ha messo in evidenza due utensili PARKSIDE pensati per gli automobilisti. Il prezzo resta molto basso, ma il vero punto è capire a cosa servono davvero e quando possono tornare utili.

Gli utensili PARKSIDE che Lidl propone sotto gli 8 euro

La promozione riguarda due strumenti semplici ma pratici: una chiave a croce e una chiave per candele. Secondo quanto riportato dai canali europei ripresi da Racing.nl, entrambe vengono proposte a 7,99 euro, una cifra contenuta per chi vuole tenere a portata di mano un attrezzo utile senza affrontare una spesa importante.

Si tratta di accessori in acciaio al carbonio, materiale spesso scelto per gli utensili manuali perché offre una buona resistenza a torsioni e usura. Lidl non li presenta come strumenti professionali da officina, ma come soluzioni adatte ai piccoli interventi domestici o alle situazioni in cui avere l’attrezzo giusto può semplificare molto le cose. In auto, infatti, il problema spesso non è solo sapere cosa fare, ma avere con sé lo strumento necessario nel momento in cui serve davvero.

Per chi guida ogni giorno, soprattutto durante l’estate o in vista di spostamenti più lunghi, l’idea di lasciare un attrezzo in più nel bagagliaio può avere senso. Non sostituisce l’assistenza stradale e non risolve ogni guasto, ma può risultare utile in caso di operazioni semplici, controlli rapidi o lavori di manutenzione di base fatti con un minimo di manualità.

Chiave a croce: utile per ruote e bulloni, ma va usata bene

La chiave a croce PARKSIDE è l’utensile più immediato da capire. Serve per allentare o serrare dadi e bulloni delle ruote, quindi può tornare utile in caso di foratura o durante il classico cambio stagionale degli pneumatici. Le misure disponibili sono 17, 19, 21 e 23 millimetri, compatibili con molte auto e anche con diversi veicoli commerciali leggeri.

La forma a croce consente di lavorare con due mani e di esercitare una forza maggiore rispetto a una chiave lineare tradizionale. Le dimensioni, circa 355 x 355 millimetri, e il peso di poco superiore al chilo la rendono abbastanza robusta, ma ancora gestibile da tenere in auto. È uno di quegli strumenti che occupano poco spazio e che fanno comodo soprattutto quando il kit di serie del veicolo non è particolarmente pratico.

Resta però una regola importante: la chiave a croce aiuta a svitare e stringere, ma non sostituisce una chiave dinamometrica. Dopo il montaggio di una ruota, infatti, il serraggio corretto deve rispettare la coppia indicata dal costruttore. Stringere troppo o troppo poco può diventare un problema serio, ed è per questo che molti manuali consigliano anche un controllo dopo alcuni chilometri di marcia.

Chiave per candele: piccola spesa, ma solo per chi sa dove mettere le mani

Il secondo utensile è la chiave per candele PARKSIDE da 16 millimetri, dotata di doppio snodo e di impugnatura a T rivestita in gomma. La struttura è pensata per raggiungere punti meno comodi nel vano motore, dove spesso le candele non sono immediatamente accessibili. Con una lunghezza di circa 230 millimetri e un peso contenuto, resta abbastanza maneggevole anche per un uso occasionale.

È uno strumento che può avere senso soprattutto per chi possiede un motore benzina e ha già un minimo di familiarità con la manutenzione di base. Le candele, se sostituite al momento giusto, contribuiscono a mantenere regolare l’avviamento, la combustione e il funzionamento del motore. Prima di intervenire, però, conviene sempre controllare il manuale dell’auto: tipo di candela, intervalli di sostituzione e coppia di serraggio sono dettagli fondamentali.

In sostanza, Lidl punta ancora una volta sul rapporto tra prezzo basso e utilità pratica. Spendere meno di 8 euro non significa risolvere ogni problema dell’auto, ma può voler dire avere un aiuto in più per i lavori più semplici. E per molti automobilisti, in Italia come altrove, è proprio questa la parte più interessante dell’offerta.