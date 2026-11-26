Da lunedì 30 novembre Lidl propone nei suoi punti vendita tre pentole Silvercrest in acciaio inox con coperchio a 27,99 euro, per chi vuole rinnovare la cucina.

Il set Silvercrest riunisce tre misure per passare da un contorno per due a una zuppa da portare in tavola per tutta la famiglia. La confezione comprende un coperchio per ogni pentola e i recipienti si possono usare anche sui piani a induzione. Prima di andare in negozio, vale la pena capire quanto contengono davvero.

Tre pentole Silvercrest, dalla porzione singola alla zuppa

La più piccola ha un diametro di 16 centimetri e una capacità utile di 1,5 litri. È la misura da scegliere quando basta scaldare una porzione di minestra o preparare un sugo per pochi piatti. Il formato intermedio, da 20 centimetri e 2,5 litri utili, lascia più spazio per un contorno di verdure o una minestra da dividere.

La pentola da 24 centimetri arriva a 5 litri utili. È quella che si presta meglio alla pasta per più persone o a una preparazione da conservare per il giorno dopo. Lidl indica le capacità utili, un dato da leggere insieme al diametro per capire quanta differenza c’è tra una misura e l’altra. I tre coperchi sono compresi nella confezione.

Una zuppa cuoce nella pentola d’acciaio

Come si usano su induzione e come si lavano

La scheda indica che le pentole si possono usare su tutti i tipi di piano cottura, compresa l’induzione. È un dettaglio da verificare soprattutto se si sta passando dal gas a un nuovo piano e si vuole capire quali recipienti tenere. Per scegliere la misura da usare conviene guardare anche il diametro della zona di cottura e le indicazioni del proprio piano.

I recipienti sono in acciaio inossidabile e Lidl riporta uno spessore del fondo di 5,5 e 6 millimetri. Tra le caratteristiche indicate c’è anche il lavaggio in lavastoviglie, utile se si vogliono mettere i recipienti con il resto delle stoviglie dopo cena. La pentola più grande, naturalmente, richiede più spazio nel cestello.

Quanto costa il set Lidl e da quando cercarlo

La scheda ufficiale Lidl indica un prezzo di 27,99 euro per tutta la confezione e l’arrivo da lunedì 30 novembre. Il prezzo è quello del set completo con le tre pentole e i rispettivi coperchi. Se in cucina manca soltanto un recipiente grande, ha senso confrontare il costo della confezione con quello di una singola pentola da cinque litri.

La promozione riguarda i punti vendita Lidl e la disponibilità dipende dalle scorte del singolo negozio. Prima di spostarsi apposta, il volantino locale è il primo posto in cui cercare l’articolo. A casa, invece, basta una verifica pratica per capire se conviene acquistare il set: misurare lo spazio nel mobile e confrontare le tre capacità con quelle delle pentole che si usano di più.

Un ultimo dettaglio riguarda lo spazio per i coperchi. Se il mobile è già pieno, conviene considerare anche dove riporre quelli che si usano meno spesso. E se il dubbio è tra la misura intermedia e la pentola da cinque litri, provare a ricordare quante porzioni si preparano di solito aiuta più del solo diametro.