Da Lidl arriva una Black Week dedicata agli utensili Parkside, con offerte per il fai da te che anticipano il Black Friday nei negozi italiani.

Il volantino sarà disponibile dal 19 novembre 2026, mentre gli sconti sui prodotti più attesi scatteranno da lunedì 23 novembre. Tra le proposte figurano un trapano avvitatore ricaricabile, una levigatrice di precisione e un set di mini pinze, con prezzi accessibili e accessori inclusi. Per chi cerca attrezzi utili senza investire cifre elevate, l’occasione può essere interessante, ma la disponibilità limitata richiede attenzione al calendario delle promozioni.

Calendario delle promozioni: volantino dal 19 novembre, offerte Parkside dal 23

Il volantino Lidl Parkside sarà valido e consultabile da giovedì 19 novembre, ma per le offerte più interessanti del reparto fai da te bisognerà aspettare lunedì 23 novembre. È la data da segnare, perché gli articoli Parkside richiamano sempre due tipi di clienti: chi gli utensili li usa spesso e chi, più semplicemente, vuole sistemare una mensola, montare un mobile o avere in casa un kit più completo.

Nei punti vendita, salvo indicazioni diverse a livello locale, varrà la regola di sempre: prodotti disponibili fino a esaurimento scorte. In pratica, nessuna certezza di trovarli per tutta la settimana. Nei negozi più affollati, soprattutto nelle prime ore del mattino, gli espositori Parkside tendono a svuotarsi in fretta.

Trapano avvitatore a 49 euro: cosa c’è nella confezione e a chi conviene

Il pezzo forte della Black Week Lidl è il trapano avvitatore ricaricabile Parkside, venduto a 49 euro con una dotazione pronta all’uso. Dentro la confezione ci sono due batterie, il caricabatterie e una valigetta con 73 accessori. Non è un dettaglio da poco, soprattutto per chi non ha già punte, inserti e minuteria sparsi in garage.

È il classico acquisto da primo kit domestico: utile per montare mobili, fissare supporti, fare piccoli lavori di manutenzione o mandare finalmente in pensione un vecchio avvitatore ormai stanco. Lidl non lo presenta come un prodotto professionale, e infatti non va letto così. Ma per un uso regolare in casa, il prezzo lo rende interessante. A 49 euro, con due batterie incluse, può diventare anche un buon secondo utensile da tenere sempre a portata di mano.

Levigatrice ricaricabile e mini pinze: prezzi bassi, usi pratici e scorte limitate

Nel volantino c’è anche la levigatrice a penna multifunzionale ricaricabile Parkside, proposta a 29,99 euro con batteria, caricabatterie e valigetta con accessori inclusi. È pensata per i lavori piccoli e di precisione: rifiniture sul legno, superfici ridotte, angoli scomodi, ritocchi dove una levigatrice più grande sarebbe solo d’intralcio.

Accanto arriva il set di mini pinze Parkside a 6,99 euro, composto da una chiave a pinza da 150 mm e una pinza a pappagallo da 125 mm, con custodia e passante per cintura. Attrezzi piccoli, ma comodi: da tenere in auto, nel cassetto della cucina o nella cassetta degli utensili.

Anche qui vale la stessa regola: disponibilità nei negozi da lunedì 23 novembre e vendita fino a esaurimento scorte. Chi vuole completare il proprio set per il fai da te domestico, quindi, farà bene a muoversi nei primi giorni della promozione.