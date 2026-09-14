LIDL, svuotatutto elettrodomestici: colori vivaci e prezzo minimo, questo è il momento di acquistarli

Nei punti vendita arriverà una selezione di prodotti dal gusto rétro: dalla macchina espresso alla friggitrice ad aria, passando per frullatore, tostapane e robot da cucina. I colori? Rosa, verde e nero, con alcuni modelli disponibili anche in bianco.

La nuova linea in arrivo da Lidl ruota attorno a cinque prodotti: macchina da caffè espresso, friggitrice ad aria, frullatore da tavolo, tostapane a doppia fessura e robot da cucina. I prezzi partono da 17,99 euro per il tostapane e arrivano a 54,99 euro per la macchina espresso. In mezzo ci sono la friggitrice ad aria a 39,99 euro, il frullatore a 23,99 euro e il robot da cucina, indicato a 44,99 euro nella presentazione dell’offerta, anche se nella scheda prodotto compare il prezzo di 49,99 euro.

Il tratto comune è chiaro: design rétro, forme morbide e colori pastel. Rosa e verde sono le tinte più riconoscibili, insieme al nero; in base al materiale promozionale, alcuni articoli dovrebbero arrivare anche in bianco. Come spesso accade con le promozioni Lidl, però, prezzi e disponibilità possono variare da negozio a negozio. Prima di muoversi, meglio dare un’occhiata al punto vendita più vicino.

Caffè e colazione in stile rétro: espresso, tostapane e dettagli utili

Tra i prodotti che saltano subito all’occhio c’è la macchina espresso color pastel da 1100 W, venduta a 54,99 euro. È pensata per preparare una o due tazze, grazie ai due filtri inclusi, e ha una lancia vapore orientabile ad alta pressione, utile per scaldare il latte o tentare una schiuma da cappuccino fatta in casa. Il serbatoio dell’acqua è estraibile e contiene un litro. Nella confezione sono indicati anche il vassoio raccogocce removibile e un cucchiaio dosatore 2 in 1 con pressino.

Elettrodomestici rétro dai toni pastello sul piano cucina, tra caffè e toast: un’idea per rinnovare la cucina con offerte low cost.

Per la colazione c’è poi il tostapane a doppia fessura, proposto a 17,99 euro. Ha un supporto integrato per panini, la funzione di scongelamento e il vassoio raccoglibriciole: un dettaglio piccolo, ma comodo quando lo si usa tutti i giorni e il piano della cucina si riempie in un attimo. È il classico oggetto comprato per praticità e poi lasciato sempre in vista. In questo caso, il colore conta: non è solo una finitura, ma diventa parte dell’arredo.

Air fryer, frullatore e robot da cucina: cosa fanno e quanto spazio occupano

La friggitrice ad aria calda costa 39,99 euro e ha una capacità di 4,7 litri, una misura adatta a una piccola famiglia o a chi prepara porzioni generose in una volta sola. Il modello permette di arrostire, cuocere al forno e cucinare con programmi già impostati: nel volantino ne vengono indicati sei, insieme a un ricettario incluso. Non rimpiazza tutti gli strumenti della cucina, certo, ma può aiutare a ridurre tempi e olio per patate, verdure, pollo o piatti già pronti.

Il frullatore da tavolo color pastel da 600 W, in vendita a 23,99 euro, è pensato per smoothie, frullati e ghiaccio tritato. Ha cinque livelli di velocità e arriva con un piccolo ricettario da dieci ricette, secondo la descrizione del prodotto. Più impegnativo, anche per dimensioni, è il robot da cucina Silvercrest: ciotola da 5 litri, potenza di 600 W, otto velocità e funzione Turbo. Serve per mescolare, montare e impastare, con controllo tramite selettore digitale. Per chi prepara dolci o pane in casa può essere l’acquisto più utile, ma va considerato lo spazio: sul piano di lavoro si vede, e in un mobile non sempre entra facilmente.

Prezzo basso, sì: ma cosa controllare prima di comprarli

Il richiamo delle offerte Lidl resta il prezzo, ma prima di mettere un elettrodomestico nel carrello conviene farsi due domande semplici: c’è spazio in cucina? Lo userò davvero? Mi servono davvero quelle funzioni? Una friggitrice ad aria da 4,7 litri, per esempio, ha senso se viene usata spesso. Se finisce chiusa in un armadio, anche 39,99 euro possono diventare una spesa poco utile. Lo stesso vale per il robot da cucina: cinque litri sono comodi, ma richiedono un piano stabile e un posto dove riporlo.

Resta poi il nodo della disponibilità. Le promozioni Lidl sui piccoli elettrodomestici, soprattutto quando uniscono prezzo basso e design riconoscibile, tendono a finire in fretta nei negozi più frequentati. Meglio controllare il volantino locale, verificare eventuali variazioni di prezzo e, se possibile, passare nelle prime ore del mattino. Senza farsi prendere dalla fretta, però: il colore può dare una nuova faccia alla cucina, ma l’acquisto migliore resta quello che entra davvero nella vita di tutti i giorni.