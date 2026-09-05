Lidl ti arreda casa al costo di una colazione: il primo volantino dopo le vacanze è un aiuto per le famiglie

Al rientro dalle vacanze, anche un piccolo acquisto per la casa può diventare interessante quando prezzo, praticità e spazio riescono finalmente a incontrarsi.

Lidl prova a intercettare proprio questa esigenza con una proposta destinata agli spazi esterni, pensata per chi vuole aggiungere un angolo relax senza affrontare una spesa troppo impegnativa. Tra sconto, dimensioni e caratteristiche, però, ci sono alcuni dettagli da valutare prima di decidere.

Sconto del 52%: il prezzo Lidl e quanto si risparmia davvero

Il numero che salta subito agli occhi è il prezzo Lidl: la Juskys Lamia viene venduta a 105,04 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 219,99 euro. Lo sconto indicato dalla catena è del 52%, pari a 114,95 euro in meno rispetto al listino di riferimento. Una cifra non trascurabile, soprattutto per chi cerca qualcosa di più solido della classica sdraio pieghevole.

L’offerta passa dal canale online, quindi la disponibilità può cambiare. Prima di acquistare, meglio controllare sul sito il prezzo aggiornato, le eventuali spese di spedizione e i tempi di consegna. Come ripetono spesso gli utenti abituati a seguire queste promozioni, conta il totale nel carrello, non solo il cartellino in vetrina.

Schienale regolabile, cuscini lavabili e struttura pieghevole: cosa offre la Lamia

La chaise longue Lamia misura circa 200 per 60 centimetri, con un’altezza di circa 40 centimetri. Dimensioni che la rendono adatta a giardini, terrazzi e anche a spazi esterni non troppo grandi, dove un arredo fisso rischierebbe di essere ingombrante.

Il punto più interessante è lo schienale regolabile in cinque posizioni: si può restare seduti per leggere o bere qualcosa, oppure abbassarlo fino a una posizione quasi distesa. I cuscini grigi, con fodere removibili in poliestere lavabile in lavatrice, aggiungono un dettaglio comodo per l’uso di tutti i giorni.

Finita la giornata, la struttura si richiude: la sedia a sdraio pieghevole occupa meno spazio in garage, in cantina o in un ripostiglio rispetto a molti lettini tradizionali. Non è un salotto da esterno, ma una via di mezzo tra sdraio, lettino e piccolo angolo relax.

Acciaio verniciato, peso e manutenzione: cosa controllare prima di comprarla

Qualche dettaglio, però, va valutato prima dell’acquisto. La struttura è in acciaio verniciato a polvere, materiale resistente, con una portata massima dichiarata di 160 chilogrammi. Di contro, non è leggero come l’alluminio: il peso complessivo è di circa 15,5 chili. Non proprio il lettino più pratico da spostare ogni giorno da una parte all’altra del terrazzo.

L’acciaio, poi, richiede un minimo di cura se resta spesso all’aperto. Graffi o danni alla verniciatura possono favorire, con il tempo, la comparsa di ruggine. Meglio riporlo al coperto nei periodi di pioggia prolungata, oppure proteggerlo con una copertura impermeabile. Anche i cuscini lavabili non dovrebbero restare sempre esposti all’umidità.

A 105,04 euro, la proposta Lidl resta interessante per chi cerca un lettino da giardino economico, pieghevole e regolabile. Ma il confronto con prodotti simili di altri rivenditori resta il passaggio più prudente: prezzo basso sì, purché sia adatto all’uso reale che se ne farà.