Lidl ti salva portafoglio ed estate: svendita totale su ventilatori e condizionatori, 200 mila pezzi disponibili (sarò in fila dalla mattina)

Il 2 luglio Lidl ha messo in vendita, nei punti vendita francesi, oltre 200.000 unità tra ventilatori, rinfrescatori d’aria e climatizzatori portatili, distribuite capillarmente in tutto il territorio nazionale con l’obiettivo dichiarato di intercettare l’ondata di caldo che si preannunciava già a fine giugno. L’iniziativa, comunicata dalla catena con qualche giorno d’anticipo, ha subito acceso l’attenzione dei clienti più organizzati.

Il precedente lanciato da Lidl nelle settimane precedenti aveva già dato la misura della domanda: in alcuni punti vendita erano disponibili appena una dozzina di climatizzatori, esauriti nel giro di pochi minuti dall’apertura, con file di clienti formatesi già dalle sei del mattino. Un fenomeno paragonabile, per intensità, a quello osservato in passato per altri prodotti diventati oggetto di corsa all’acquisto, dai vasetti di crema alla nocciola alle console da gioco in edizione limitata.

Lidl svende ventilatori e condizionatori

La vendita riguarda l’intera gamma stagionale della catena: dai semplici ventilatori da tavolo, pensati per una singola stanza, ai rinfrescatori d’aria evaporativi che aggiungono un effetto umidificante al flusso, fino ai climatizzatori mobili monoblocco, dotati di tubo di scarico per espellere l’aria calda verso l’esterno. Ogni categoria risponde a un’esigenza diversa, e proprio questa varietà rende la disponibilità dei 200mila pezzi più capillare rispetto a una singola referenza.

In Italia Lidl segue una logica simile ma distribuita nel tempo, con settimane tematiche dedicate al raffrescamento che si susseguono lungo tutta l’estate invece di concentrarsi in un’unica data nazionale: modelli di rinfrescatori evaporativi e ventilatori a marchio SilverCrest sono comparsi a più riprese nei volantini italiani delle ultime settimane, generalmente nella fascia tra i 25 e i 40 euro, un posizionamento di prezzo simile a quello praticato dalla catena in Francia per le referenze più semplici.

Chi punta a un climatizzatore portatile piuttosto che a un semplice ventilatore deve comunque considerare un limite strutturale di questi apparecchi: senza un corretto sistema di sigillatura attorno al tubo di scarico, buona parte dell’aria calda espulsa verso l’esterno rientra dagli spiragli della finestra, riducendo sensibilmente l’efficacia reale rispetto a quella dichiarata in etichetta. Un dettaglio che vale la pena tenere presente prima di mettersi in coda dall’apertura per accaparrarsi uno dei 200mila pezzi.

Va anche considerato che la disponibilità capillare non equivale a disponibilità garantita punto per punto: i quantitativi assegnati a ogni singolo negozio dipendono dalle dimensioni del punto vendita e dal bacino di utenza, motivo per cui nei centri più piccoli o nelle zone a più alta densità abitativa il rischio di trovare gli scaffali già vuoti entro la prima ora resta comunque concreto, esattamente come accaduto nella vendita di prova delle settimane precedenti.

Le operazioni di questo tipo, del resto, non sono una novità per la catena tedesca: già in passato Lidl ha sfruttato vendite flash concentrate in un’unica giornata per smaltire rapidamente scorte stagionali, una strategia che genera visibilità mediatica quasi quanto le vendite stesse, alimentando un circolo che spinge sempre più clienti a monitorare gli annunci della catena nei giorni precedenti a ogni possibile ondata di caldo. Chi non riesce a presentarsi in negozio fin dall’apertura può comunque tentare la sorte nelle ore successive, tenendo presente che alcuni punti vendita ricevono riassortimenti parziali nei giorni immediatamente seguenti al lancio, sebbene senza alcuna garanzia ufficiale in tal senso da parte della catena.