Lidl ti svolta casa: potrai cucinare senza consumare più gas, tutti lo stanno comprando a 20 euro

Costa 29,99 euro e si propone come un fornello elettrico di supporto: utile fuori casa, in campeggio o quando la cucina principale non si può usare.

La nuova piastra a induzione Silvercrest sarà in vendita da venerdì 16 ottobre nei supermercati Lidl, come indicato nel catalogo promozionale della catena. Il prezzo è fissato a 29,99 euro, salvo variazioni e disponibilità nei singoli negozi. Un aspetto da non sottovalutare: prodotti di questo tipo, nelle offerte Lidl, spesso restano sugli scaffali solo per pochi giorni.

Il modello fa parte della linea Silvercrest, il marchio usato da Lidl per piccoli elettrodomestici e accessori per la casa. Non è una cucina completa, ovviamente. È un fornello portatile a induzione pensato per chi cerca un piano cottura in più, senza installazioni, senza tubi del gas e senza interventi tecnici. Si appoggia dove serve, si collega alla presa e si può usare.

Il prezzo è il dato che salta subito all’occhio. Sul mercato, piastre simili da circa 2.000 watt possono costare di più, soprattutto quando offrono programmi automatici, superfici più grandi o funzioni extra. Qui l’idea è più semplice: costo basso, pochi fronzoli e uso immediato.

Potenza, dimensioni e comandi: cosa offre la piastra Silvercrest

La piastra a induzione portatile Lidl ha una potenza dichiarata di 2.000 watt e misure compatte: circa 27 x 6,3 x 31 centimetri. È un formato quasi quadrato, in colore bianco, pensato per occupare poco spazio in cucina, su un tavolo da campeggio o in una seconda casa dove magari non c’è un piano cottura installato.

Una piastra a induzione portatile in funzione su un piano cucina, esempio di fornello elettrico di supporto a basso costo.

La superficie ha comandi digitali touch e permette di scegliere tra 9 livelli di potenza e temperatura. Secondo le informazioni diffuse, si va da 400 a 2.000 watt e da 60 a 220 gradi. Una scala adatta alle operazioni più comuni: bollire l’acqua, scaldare una padella, cuocere pasta, zuppe o piatti semplici. Presente anche un timer, comodo per non lasciare la piastra accesa più del necessario.

La compatibilità è prevista con pentole e padelle dal diametro compreso tra 10 e 22 centimetri. È un dettaglio importante. Questa piastra non nasce per grandi casseruole o padelle molto larghe, ma per utensili di dimensioni contenute. In pratica, va bene per cucinare per una o due persone. Meno per preparazioni abbondanti.

Quando conviene usarla: dalla cucina al campeggio

L’uso più immediato è in casa. La piastra Silvercrest può tornare utile quando manca il gas, quando la bombola finisce all’improvviso o quando il piano cottura principale è guasto. In una cucina dove tutto dipende da un solo impianto, avere un fornello elettrico portatile può salvare la cena senza dover ordinare per forza cibo da asporto.

Poi c’è l’uso fuori casa. In campeggio, in giardino, in veranda o in una casa vacanze, una piastra compatta permette di cucinare senza bombole e senza fiamme libere, purché ci sia una presa elettrica adatta. Il vantaggio è pratico: niente gas, niente accendini, niente regolatori.

Chi ha poco spazio può usarla anche come piano in più. Se i fornelli sono già occupati, la piastra a induzione portatile consente di preparare una seconda pietanza o di tenere in cottura un contorno. Non sostituisce una cucina tradizionale, questo è chiaro. Però può affiancarla bene nelle situazioni di tutti i giorni.

Limiti da considerare: un solo fuoco e pentole adatte all’induzione

Il primo limite è evidente: la piastra Lidl Silvercrest ha un solo fuoco. Vuol dire che non si possono cuocere insieme pasta e sugo, oppure carne e verdure, a meno di organizzarsi con tempi diversi. Per chi prepara spesso più piatti in contemporanea, può essere un vincolo.

C’è poi il tema delle pentole. Come ogni piano a induzione, funziona solo con utensili compatibili, cioè con fondo ferroso. Le padelle in alluminio non adatte, alcune pentole in rame, in terracotta o in materiali non magnetici non vengono riconosciute. Il controllo più semplice resta quello della calamita: se si attacca al fondo, di norma la pentola può andare bene.

Contano anche le misure. Il diametro massimo consigliato è 22 centimetri: recipienti più grandi possono ridurre l’efficienza e, in alcuni casi, coprire i comandi touch. Per questo la piastra a induzione portatile Silvercrest da 29,99 euro sembra più una soluzione di supporto che una vera alternativa a un piano cottura completo. Prezzo basso, ingombro ridotto e funzioni essenziali: il senso del prodotto è tutto qui.