LIDL trasforma il soggiorno in un cinema con il Philips gigante che costa meno di una cena

Lidl mette sul piatto, nel suo negozio online, il Philips Smart TV 32PHS6050/12: un 32 pollici pensato per camera, cucina o piccoli soggiorni, ora proposto a 169 euro.

L’offerta punta a chi vuole uno schermo smart senza arrivare ai prezzi dei modelli più grandi. Non è un televisore da sala cinema, questo va detto. Ma per una seconda stanza può fare la sua figura. E nel lessico dei volantini, si sa, anche un 32 pollici può diventare “il TV grande” di casa.

Il prezzo Lidl: Philips 32PHS6050/12 a 169 euro contro i 299 euro di listino

Il numero che fa girare la testa è uno: 169 euro. Tanto costa da Lidl il Philips 32PHS6050/12, contro i 299 euro indicati come prezzo di listino al lancio. Lo sconto dichiarato arriva così intorno al 43%, abbastanza per portarlo nella fascia più accessibile dei TV smart da 32 pollici. Non è il modello per chi cerca immagini da vetrina o prestazioni da top di gamma. È piuttosto un televisore semplice, da collegare e usare subito, con le app già a bordo e misure facili da piazzare anche dove lo spazio è poco.

Nella stessa categoria si trovano alternative firmate TCL, Hisense, Samsung o LG, spesso a prezzi simili ma con caratteristiche diverse: qualcuno offre il Full HD, altri puntano su sistemi smart più rodati. Qui la partita si gioca su prezzo, marchio e praticità. In sostanza: lo metti in camera, colleghi il Wi-Fi e guardi una serie.

Scheda tecnica essenziale: HD Ready, Titan OS, HDR10/HLG e porte per console e streaming stick

La scheda tecnica del Philips 32PHS6050/12 è quella che ci si aspetta da un televisore di questa fascia. Lo schermo è un LED HD Ready da 1.366 × 768 pixel, con supporto a HDR10 e HLG. Sono sigle che aiutano nella gestione di contrasto e contenuti compatibili, ma non bisogna aspettarsi la definizione di un 4K. Su un 32 pollici, visto da una distanza normale, può comunque bastare per telegiornali, partite, programmi serali e piattaforme streaming.

Il sistema smart è Titan OS, che permette di accedere alle principali app senza dover collegare per forza una chiavetta o un box esterno. Sul retro ci sono tre porte HDMI e due porte USB: un dettaglio utile se si vogliono usare console, decoder, streaming stick o hard disk. A bordo anche Dolby Audio, controllo vocale e sintonizzatori per DVB-T2, cavo e satellite. L’audio, però, resta quello di un TV compatto: 2 x 6 watt, buono per dialoghi e notizie, meno convincente con film d’azione o musica.

A chi conviene davvero: secondo TV per cucina e camera, ma niente 4K né audio da home cinema

Il Philips Smart TV in offerta da Lidl ha senso soprattutto per chi cerca un secondo televisore da mettere in cucina, camera da letto, stanza degli ospiti o prima casa in affitto. È compatto, leggero, ha le funzioni smart integrate e costa poco. Non è invece il televisore giusto per trasformare davvero il soggiorno in una sala cinema: mancano il 4K, un pannello ad alta frequenza e un audio capace di riempire una stanza grande.

Chi può spendere qualcosa in più potrebbe guardare ai 32 pollici Full HD, compresi alcuni modelli LG con webOS, più definiti e con piattaforme smart più complete. Per un uso semplice, però, il Philips resta una proposta concreta: si accende, apre le app, offre ingressi sufficienti e occupa poco spazio. Senza promesse fuori misura. Solo un televisore economico che fa il suo lavoro.