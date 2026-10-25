Lidl vende tutto online su un nuovo sito: tecnologia da 0,99 euro

Una nuova vetrina digitale, quindi, ma con una regola di base: prima di pagare bisogna controllare bene chi vende, quanto costa davvero la spedizione e quali sono le condizioni di reso. La novità riguarda soprattutto chi finora cercava online utensili, piccoli elettrodomestici o accessori visti nei punti vendita Lidl, senza trovare uno shop ufficiale italiano della catena.

Kaufland.it non è il sito ufficiale di Lidl Italia. È un punto da chiarire subito. La piattaforma appartiene alla catena tedesca Kaufland, che fa parte dello stesso Gruppo Schwarz, proprietario anche di Lidl, ma lavora con un’insegna separata e con un modello diverso. In Italia funziona come un marketplace: uno spazio online dove vendono operatori terzi, ognuno con le proprie condizioni.

Nei materiali di presentazione, il gruppo parla di una rete europea con oltre 13.000 venditori attivi nei marketplace Kaufland e punta a crescere anche nell’e-commerce italiano. L’idea è entrare nel gruppo delle grandi piattaforme generaliste, con un’offerta larga e trasversale. Non un negozio monomarca, dunque. Più un centro commerciale online.

Per chi compra, il percorso è quello già visto su altri portali: si cerca il prodotto, si apre la scheda, si guardano prezzo, venditore, disponibilità e tempi di consegna. Solo dopo si passa al carrello. “È fondamentale guardare da chi si compra”, spiegano gli operatori del settore, perché il marchio della piattaforma non sempre coincide con chi spedisce o gestisce l’ordine.

Da Parkside a Silvercrest: cosa si trova nel catalogo Kaufland.it

Il catalogo di Kaufland.it comprende milioni di articoli, divisi in migliaia di categorie. Ci sono prodotti per casa, arredamento, cucina, giardinaggio, fai da te, moda, cura della persona, elettronica e tecnologia. L’assortimento può cambiare nel tempo, perché dipende dai venditori presenti sulla piattaforma, ma l’impostazione è chiara: un’offerta generalista, in gran parte non alimentare.

Acquisti su marketplace: laptop con catalogo online e pacchi consegnati, per ricordare di verificare venditore, spedizione e resi.

A richiamare più attenzione sono i marchi che molti consumatori associano agli scaffali Lidl. Parkside per il fai da te, Silvercrest per piccoli elettrodomestici e prodotti per la casa, ma anche Crivit per sport e tempo libero, Livarno per l’arredo, Esmara per l’abbigliamento e Lupilu per l’infanzia. Nomi già familiari in Italia, spesso legati a promozioni periodiche e a disponibilità limitate nei negozi fisici.

Negli ultimi anni il gruppo ha già portato alcuni di questi marchi nei canali Kaufland in diversi Paesi europei. In Italia, dove Lidl non ha uno shop online ufficiale per la vendita diretta dei propri prodotti, la presenza di articoli collegati a quei brand rende Kaufland.it un sito da tenere d’occhio. Ma con prudenza: non tutte le inserzioni hanno le stesse condizioni e il prezzo online non sempre coincide con quello visto in negozio.

Prezzi, venditori e spedizioni: ogni offerta va controllata fino in fondo

Su Kaufland.it si trovano articoli di ogni fascia: piccoli accessori da pochi euro, smartphone, smartwatch, materassi, profumi, licenze software. Secondo quanto riportato nelle schede del sito in un dato momento, possono comparire prodotti come un iPhone 17 Pro da 256 GB a 1.299 euro, un Samsung Galaxy Watch7 intorno a 311 euro, un materasso 140×200 a 129,90 euro o una licenza Office a 15,98 euro. Sono esempi indicativi, naturalmente soggetti a variazioni.

La soglia di 0,99 euro, segnalata per alcuni articoli di partenza, riguarda soprattutto piccoli prodotti, accessori e oggetti per la casa. Ma il prezzo in vetrina non basta. Quello che conta è il totale finale, perché le spese di spedizione possono cambiare parecchio da un venditore all’altro e, in alcuni casi, pesare più del prodotto stesso.

A spedire non è per forza Kaufland. Spesso lo fa il singolo rivenditore terzo, che può trovarsi in Italia o all’estero. Di conseguenza tempi di consegna, tracciamento, costi e disponibilità reale dipendono dal venditore indicato nella scheda. Al momento non risulta un abbonamento unico sul modello Prime, con spedizioni rapide e gratuite incluse. Un dettaglio importante, soprattutto per chi compra spesso.

Prima di aggiungere un prodotto al carrello conviene quindi controllare il nome del venditore, le recensioni, il Paese di spedizione e l’eventuale presenza dello stesso articolo su altri siti. Bastano pochi minuti. Ma possono evitare brutte sorprese, specie quando l’offerta sembra molto conveniente.

Resi, garanzie e rischi: cosa sapere prima di comprare su Kaufland.it

Gli acquisti su marketplace possono offrire scelta e prezzi competitivi, ma richiedono attenzione su resi e garanzie. Nell’Unione europea il consumatore ha, in linea generale, il diritto di recesso entro 14 giorni per gli acquisti a distanza e una garanzia legale sui prodotti. Le modalità concrete, però — indirizzo per la restituzione, costi di rientro, tempi di rimborso — possono dipendere dal singolo venditore.

Kaufland.it mette a disposizione un servizio clienti in italiano per domande su ordini e prodotti, attraverso i canali indicati dalla piattaforma. In caso di reso o contestazione, però, il primo riferimento resta spesso il rivenditore che ha venduto l’articolo. Per questo leggere le condizioni prima dell’acquisto diventa essenziale, anche se richiede qualche minuto in più.

Il rischio principale non riguarda solo il prodotto, ma le aspettative. Pensare di comprare come in un negozio Lidl online può creare equivoci. Kaufland.it appartiene allo stesso gruppo di Lidl, ma non è Lidl; vende anche prodotti riconducibili a quell’universo, però dentro una struttura da marketplace. La regola, per il consumatore, resta semplice: verificare venditore, prezzo finale, spedizione, reso e garanzia prima del pagamento. Così la convenienza resta tale anche dopo la consegna.