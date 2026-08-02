Una idropulitrice senza fili può diventare particolarmente comoda quando la superficie da pulire è lontana da prese elettriche e rubinetti.

Lidl propone online una Parkside ricaricabile da 20 V, pensata per terrazze, mobili da esterno, biciclette, attrezzi da giardino e lavaggi leggeri dell’auto. Il prezzo è interessante, ma prima dell’acquisto bisogna considerare un dettaglio importante: batteria e caricatore non sono compresi nella confezione.

Il prezzo Lidl è conveniente soprattutto per chi usa già Parkside

La idropulitrice Parkside senza fili viene proposta a 37,99 euro sul negozio online spagnolo di Lidl. Si tratta di un costo contenuto rispetto a molte macchine tradizionali, ma l’offerta diventa davvero vantaggiosa soprattutto per chi possiede già una batteria compatibile del sistema Parkside X 20 V Team. In caso contrario, al prezzo iniziale bisogna aggiungere quello dell’accumulatore e del relativo caricabatterie.

Questo aspetto può cambiare sensibilmente la convenienza finale. Chi parte da zero dovrebbe quindi confrontare il costo complessivo con quello di una idropulitrice venduta in kit completo. Chi ha già trapani, seghe o altri utensili Parkside a 20 V, invece, può riutilizzare la stessa batteria e aggiungere alla propria dotazione uno strumento pratico senza affrontare una spesa molto più alta.

La vendita segnalata riguarda il mercato spagnolo e il sito Lidl.es, non necessariamente i negozi italiani. Disponibilità, prezzo e condizioni di consegna possono inoltre cambiare rapidamente. Prima di procedere è quindi necessario controllare il Paese di vendita, le eventuali spese di spedizione e la presenza effettiva del prodotto nel momento in cui viene aperta la pagina.

Autoaspirazione e 25 bar: per quali lavori è indicata

La caratteristica più interessante è la possibilità di lavorare senza collegamento diretto al rubinetto. Grazie alla funzione di autoaspirazione, la macchina può prelevare acqua da un secchio, una tanica o un recipiente. Il tubo lungo sei metri rende più semplice raggiungere zone del giardino o del cortile nelle quali un’idropulitrice tradizionale risulterebbe scomoda da sistemare.

La pressione dichiarata raggiunge 25 bar, con una portata di circa 2,5 litri al minuto. Sono valori adatti soprattutto a sporco leggero o recente: polvere, fango fresco, residui sui mobili da esterno, biciclette, vasi, attrezzi e cerchi dell’auto. Non bisogna però aspettarsi la stessa forza di un modello alimentato a rete da oltre cento bar.

Su muschio vecchio, fughe annerite o pavimentazioni molto incrostate potrebbe essere necessario insistere più a lungo, avvicinare il getto o ricorrere a una macchina più potente. La Parkside ricaricabile va interpretata soprattutto come una soluzione portatile per interventi rapidi, non come la sostituta completa di un’idropulitrice professionale o di un apparecchio a filo destinato alle pulizie più impegnative.

Accessori inclusi e controlli da fare prima dell’acquisto

La dotazione comprende una lancia di spruzzo, un ugello multifunzione con sei modalità, un contenitore per detergente e un’impugnatura con blocco di sicurezza. Questi accessori permettono di adattare il getto al lavoro da eseguire, passando dal risciacquo più delicato al lavaggio concentrato di superfici resistenti.

Prima di utilizzarla sull’auto conviene scegliere un getto ampio e mantenere una distanza adeguata, evitando di insistere su guarnizioni, sensori, parti elettriche o vernice già danneggiata. Anche su legno, intonaco e superfici verniciate è prudente iniziare dalla regolazione meno aggressiva, provando prima il getto in un punto poco visibile.

La scheda Lidl conferma il prezzo di 37,99 euro, l’alimentazione a 20 V e l’assenza di batteria e caricatore. L’offerta può quindi essere molto interessante per chi è già entrato nell’ecosistema Parkside, mentre chi non possiede componenti compatibili dovrebbe calcolare la spesa completa. Il vero punto di forza resta la mobilità: poter pulire lontano da prese e rubinetti rende questa idropulitrice utile per lavori veloci in cortile, terrazza e giardino.