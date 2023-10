Riscopri il gusto di stampare le foto con questa MINI STAMPANTE in OFFERTA!

Con le macchinette fotografiche digitali prima e gli smartphone poi abbiamo completamente perso l’abitudine di stampare le foto. Abbiamo centinaia, se non migliaia di immagini sparse anche sul web, delle quali forse in futuro ci resterà poco o niente in termini di ricordi. E allora, perché non riscoprire il gusto e il sapore di avere una foto materiale tra le mani? Puoi farlo grazie a questa offerta: Liene Stampante Fotografica per Smartphone oggi la paghi solo 119 euro! Parliamo di una stampante a sublimazione 10X15, WiFi, per PC/iPhone/Android, Cartuccia d’inchiostro e 20 Carte Fotografiche incluse.

Liene Stampante Fotografica: le caratteristiche

La stampante a colori Liene adotta la tecnologia di stampa a tripla sublimazione e dispone della certificazione Xrite PANTONE. Il processo di stampa a triplo colore sulle foto 10×15 cm è direttamente visibile e garantisce la qualità HD a colori delle foto. Durante la stampa, la pellicola protettiva copre automaticamente la foto, proteggendola da sbiadimento, impronte digitali, ossidazione e acqua. Così i vostri ricordi rimarranno sempre vivi. Facile da usare e associare ai dispositivi, puoi regalarla a chiunque. E’ compatibile con smartphone/PC/MAC iOS/Andriod. Il design WIFI integrato della stampante fotografica garantisce una connessione stabile e veloce.

E’ anche possibile stampare direttamente senza internet o APP. Può collegare e stampare fino a 5 dispositivi simultaneamente, quindi potrai divertirti con gli amici a stampare tante foto. L’APP Liene Photo è compatibile con i sistemi iOS e Android e tramite essa puoi regolare il filtro, chiari e scuri, saturazione e altro ancora. Sono disponibili quattro tipi di bordi a scelta tra i seguenti: Senza bordi, Bordato, Polaroid e Nessun ritaglio. Puoi anche stampare fototessere. Viene fornita con 20 pezzi di carta a sublimazione e un nastro d’inchiostro, così per i primi tempi non avrai alcuna spesa aggiuntiva.

Dai nuova vita ai tuoi ricordi: Liene Stampante Fotografica per Smartphone oggi la paghi solo 119 euro!

