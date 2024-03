Lies of P, il MINIMO STORICO su PS5 non è una bugia, MENO 33 PER CENTO!

Lies of P fa parte di quella schiera di videogiochi, comunemente chiamati Souls Like, ovvero degli action RPG in cui la personalizzazione e la crescita del personaggio sono la base per andare avanti nel gioco, la chiave di volta per avere successo nelle fasi di combattimento. Il combattimento è il punto di forza del gioco, con decine di armi e stili, il tutto all’insegna di un livello di difficoltà tarato verso l’alto, altrimenti che Souls Like sarebbe? Voti altissimi per questo Lies of P, è stato davvero una bella sorpresa, tanto impegnativo quanto divertente, per questo lo sconto Amazon va preso al volo! Stiamo parlando del MINIMO STORICO raggiunto su PlayStation 5 ad oggi, un bel MENO 33% che ci fa risparmiare ben 20 euro! Da 60 euro possiamo pagare Lies of P 40 euro!

Pinocchio 2.0

Lies of P è stato sviluppato dai coreani di Round8 e Neowiz Games ispirandosi alla storia di Pinocchio. Ovviamente la storia non è quella di un burattino di legno discolo che non vuole andare a scuola. Siamo dalle parti di una vicenda dal carattere steam punk, dove i burattini, veri e propri esseri senzienti inventati da Geppeto per aiutare gli uomini si rivoltano contro gli uomini sterminandoli. E noi cosa dobbiamo fare?

Siamo un burattino anche noi, buono però, ma soprattutto meniamo come fabbri potendo gestire e modificare un sacco di armi e poteri. Davvero la personalizzazione dell’arsenale non difetta a Lies of P, e soprattutto ogni arma ha un moveset ben diversificato che aumenta a dismisura il fattore di rigiocabilità.

Ma soprattutto Lies of P è fatto di scontri con enormi boss memorabili, una grafica che non ha nulla di meno rispetto a videogiochi ben più blasonati e soprattutto è tremendamente divertente. Si è difficile, forse un filo meno di un Dark Souls qualsiasi, ma questo non vuol dire che i veterani del genere non lo abbiano apprezzato. Il tasso di sfida è bello alto, le ricompense sono sempre gratificanti!

