L'igiene orale in super sconto con Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 è davvero un’ottima scelta per chi ha molto a cuore l’igiene orale e non si accontenta della normale combo spazzolino tradizionale e filo interdentale. Senza però spendere una fortuna. Oral-B Pro 3 è dotato di i funzioni avanzate che aiutano a migliorare l’igiene orale e a prevenire problemi come la carie e la gengivite. Oggi Amazon ha deciso di rendere i nostri sorrisi più belli, sani e bianchi, con uno taglio di prezzo davvero interessante: MENO 17% col prezzo mediano che passa da 60 euro a 45 euro! Davvero niente male, l’offerta perfetta per la vostra igiene orale!

Il punto di forza di Oral-B Pro Series 3 è la tecnologia di oscillazione rotatoria, che imita il movimento di uno strumento utilizzato dagli igienisti dentali. Questa tecnologia, combinata con le testine di ricambio Oral-B, garantisce una rimozione della placca fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

Per soddisfare le esigenze di ogni individuo, Oral-B Pro Series 3 offre diverse modalità di spazzolamento:

Pulizia quotidiana: Ideale per l'uso quotidiano, questa modalità garantisce una pulizia profonda e delicata.

Sbiancante: Questa modalità, grazie a movimenti più vigorosi, aiuta a rimuovere le macchie superficiali e a sbiancare i denti.

Denti sensibili: Per chi ha i denti sensibili, questa modalità offre una pulizia delicata e rispettosa dello smalto.

Inoltre Oral-B Pro Series 3 è dotato di un timer professionale che segnala ogni 30 secondi quando è il momento di passare a una nuova sezione della bocca, assicurando una pulizia completa e uniforme. Inoltre, il sensore di pressione avverte l’utente in caso di spazzolamento troppo vigoroso, proteggendo così le gengive.

