La misura è prevista dal regolamento antiriciclaggio UE 2024/1624 e punta a rendere più difficile l’uso del denaro liquido per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Bruxelles fissa così una soglia comune minima, ma lascia ai singoli Paesi la possibilità di tenere limiti più bassi.

La nuova regola entrerà in vigore il 10 luglio 2027 e fisserà a 10.000 euro il limite massimo per i pagamenti in contanti nei rapporti commerciali. In pratica, se a vendere è un’impresa, un negozio, un professionista o un altro operatore economico, non si potranno più saldare in banconote importi superiori a quella cifra.

Il motivo è chiaro: le grandi somme in contanti sono più difficili da seguire rispetto a bonifici, carte o altri pagamenti tracciabili. Per Bruxelles, sapere da dove arriva e dove finisce il denaro resta uno degli strumenti principali nella lotta al riciclaggio di denaro. La soglia, infatti, è inserita nel regolamento europeo antiriciclaggio (UE) 2024/1624, che si applicherà direttamente negli Stati membri.

La norma non cancella il contante dalla vita di tutti i giorni. Spesa al supermercato, piccoli acquisti, ristoranti, abbigliamento e servizi ordinari resteranno, di fatto, fuori dai casi più delicati. Il limite riguarda soprattutto le operazioni di valore alto, quelle in cui una busta di banconote — senza troppi giri di parole — può rendere meno chiaro il passaggio di denaro.

Auto, gioielli, mobili e lavori: dove si sentirà di più il nuovo limite

Gli effetti concreti si vedranno soprattutto nella vendita di auto, gioielli, orologi di valore, arredamento, beni di lusso e lavori artigianali costosi. Un cliente che compra un’auto da 12.000 euro in concessionaria, per esempio, potrà pagare in contanti al massimo 10.000 euro. Gli altri 2.000 euro dovranno passare da bonifico, carta o un altro mezzo tracciabile.

Contanti e carta su un banco durante una transazione: il contesto del nuovo tetto UE ai pagamenti cash da 10.000 euro.

Lo stesso varrà per un mobile su misura, una cucina, una ristrutturazione o l’acquisto di un orologio in gioielleria. Se l’operazione avviene con un soggetto commerciale, il limite europeo si applica. “L’obiettivo è ridurre le zone grigie nelle transazioni più consistenti”, spiegano fonti europee nei documenti legati al pacchetto antiriciclaggio.

C’è anche un altro livello di controllo. Le imprese soggette agli obblighi antiriciclaggio dovranno, in caso di pagamenti occasionali in contanti da 3.000 euro in su, procedere in linea generale all’identificazione del cliente. È una soglia più bassa del tetto massimo, pensata per intercettare prima le operazioni considerate più a rischio. Per molti esercenti non sarà un passaggio marginale: significherà chiedere i documenti e conservare le informazioni secondo le regole previste.

Pagamenti spezzati, il limite non si potrà aggirare

Il tetto europeo non potrà essere aggirato dividendo in modo artificiale un unico acquisto in più versamenti. Se un bene costa 15.000 euro, non sarà lecito pagare oggi 7.500 euro in contanti e domani altri 7.500 euro, facendo finta che siano due operazioni diverse. A contare sarà la sostanza dell’affare, non solo la forma del pagamento.

È uno dei punti più importanti della nuova disciplina, perché evita che la norma venga svuotata con una semplice divisione dei versamenti. Se l’acquisto è unico, collegato e riconducibile allo stesso rapporto commerciale, il limite di 10.000 euro in contanti continuerà a valere. La parte che supera la soglia dovrà quindi essere pagata con strumenti tracciabili.

Per commercianti e professionisti servirà attenzione nella gestione di ricevute, fatture e documenti di pagamento. Non basterà segnare importi separati se l’operazione economica è una sola. Le autorità nazionali, secondo il regolamento, potranno controllare proprio la coerenza tra bene venduto, prezzo totale e modalità di pagamento.

Privati, banca e limiti nazionali: cosa resta fuori dal tetto UE

La soglia europea non si applicherà, in via generale, agli scambi tra privati cittadini che non agiscono nell’esercizio di un’attività commerciale. Chi vende privatamente un’auto usata, un mobile o altri beni a un altro privato potrà quindi, secondo la regola UE, ricevere anche più di 10.000 euro in contanti. Resta però un punto decisivo: eventuali norme nazionali più severe potranno continuare a valere.

Anche i versamenti di contante sul proprio conto corrente non saranno vietati dal tetto europeo. Le banche potranno però chiedere, come già accade, chiarimenti o documenti sull’origine delle somme quando gli importi sono elevati o considerati anomali. In concreto, depositare denaro resterà possibile, ma l’istituto di credito potrà domandare da dove arrivi: una vendita, un’eredità, risparmi messi da parte o altro.

Il regolamento permette infatti agli Stati membri di fissare limiti più bassi dei 10.000 euro o di mantenere quelli già in vigore. In Spagna, quando è coinvolta un’impresa o un lavoratore autonomo, il limite è di 1.000 euro; anche in Francia la soglia per i residenti fiscali è in linea generale di 1.000 euro. In Italia, il limite attuale è fissato a 5.000 euro. Paesi come Germania, Austria e Svezia, che finora non hanno una soglia generale per il contante, dovranno invece adeguarsi per la prima volta al tetto comune europeo.