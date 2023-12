L'incredibile telecamera insta360 One RS è FINALMENTE scesa di prezzo: perché non ne approfitti?

Insta360 One RS, nella versione 4K Edition, impermeabile, 60fps con stabilizzazione FlowState, foto in 48MP, HDR Attivo, edizione con AI, oggi a un prezzo speciale: lo sconto del 20% ha portato il prezzo a soli 255,95€! Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Insta360 One RS: le caratteristiche

Action cam robusta e durevole con un nuovissimo sensore d’immagine da 1/2″ 48MP. Scatta foto e registra video incredibilmente dettagliati con l’obiettivo Boost 4K. Ottieni video super fluidi, in ogni situazione. Con il nuovo Nucleo RS, la stabilizzazione FlowState è ora integrata nella videocamera. Non necessita di nessun editing.

Porta le tue riprese al livello superiore con le modalità Active HDR e Widescreen 6K. L’unica action cam con obiettivi intercambiabili. Aggiorna la tua videocamera in qualsiasi momento acquistando un obiettivo aggiuntivo, come l’obiettivo 360 ultra-creativo. Nella confezione troverai: 1x Obiettivo Boost 4K, 1x Nucleo ONE RS, 1x Batteria Base ONE RS e 1x Telaio di Montaggio ONE RS.

Sulla action cam Insta360 One RS oggi lo sconto del 20% ha portato il prezzo a soli 255,95€! Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.